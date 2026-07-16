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СМИ: бизнесмен с российскими корнями возглавит фонд "Маршрута Трампа" - РИА Новости, 16.07.2026
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10:58 16.07.2026 (обновлено: 10:59 16.07.2026)
СМИ: бизнесмен с российскими корнями возглавит фонд "Маршрута Трампа"

Guardian: бизнесмен с российскими корнями возглавит фонд "Маршрута Трампа"

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константин Соколов с российскими корнями назначен председателем фонда США, который будет управлять инвестициями в "Маршрут Трампа".
  • Армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа" ради международного мира и процветания.
  • Он подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Бизнесмен с российскими корнями Константин Соколов, пожертвовавший деньги на бальный зал в Белом доме, был назначен председателем фонда США, который будет управлять инвестициями в "Маршрут Трампа", который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, сообщает Guardian.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.
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"Константин Соколов, частный инвестор российского происхождения из Чикаго, станет председателем нового корпоративного фонда госдепартамента, который будет курировать более 200 миллионов долларов, выделенных для постройки торгового коридора в Центральной Азии, включая инвестиции в транспорт, энергетическую инфраструктуру и полезные ископаемые", - пишет газета.
В публикации отмечается, что Соколов был одним из 36 доноров, собравших деньги на постройку бального зала в Белом доме по инициативе Трампа, а до этого пожертвовал более 12 миллионов долларов различным организациям, связанным с Республиканской партией.
Более того, до конца неясно, какую выгоду бизнесмен получит от управления фондом, однако отмечается, что он владеет крупными пакетами акций в крупнейшей телекоммуникационной компании Армении Viva Armenia.
По данным журнала Forbes, Соколов в 1997 году в возрасте 21 года переехал из России в США, где начал предпринимательскую деятельность. По мнению журнала, на сегодняшний день он добился успехов в области инфраструктурных проектов в секторах телекоммуникаций, энергетики и финансовых услуг.
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