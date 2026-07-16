Краткий пересказ от РИА ИИ Константин Соколов с российскими корнями назначен председателем фонда США, который будет управлять инвестициями в "Маршрут Трампа".

Армянская сторона согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа" ради международного мира и процветания.

Он подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Бизнесмен с российскими корнями Константин Соколов, пожертвовавший деньги на бальный зал в Белом доме, был назначен председателем фонда США, который будет управлять инвестициями в "Маршрут Трампа", который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, сообщает Бизнесмен с российскими корнями Константин Соколов, пожертвовавший деньги на бальный зал в Белом доме, был назначен председателем фонда США, который будет управлять инвестициями в "Маршрут Трампа", который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, сообщает Guardian

Восьмого августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Трампом армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.

"Константин Соколов, частный инвестор российского происхождения из Чикаго, станет председателем нового корпоративного фонда госдепартамента, который будет курировать более 200 миллионов долларов, выделенных для постройки торгового коридора в Центральной Азии, включая инвестиции в транспорт, энергетическую инфраструктуру и полезные ископаемые", - пишет газета.

В публикации отмечается, что Соколов был одним из 36 доноров, собравших деньги на постройку бального зала в Белом доме по инициативе Трампа, а до этого пожертвовал более 12 миллионов долларов различным организациям, связанным с Республиканской партией.

Более того, до конца неясно, какую выгоду бизнесмен получит от управления фондом, однако отмечается, что он владеет крупными пакетами акций в крупнейшей телекоммуникационной компании Армении Viva Armenia.