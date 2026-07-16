Рейтинг@Mail.ru
Во главе театра всегда должен стоять режиссер, считает Фокин - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:46 16.07.2026
Во главе театра всегда должен стоять режиссер, считает Фокин

Фокин: во главе театра всегда должен стоять режиссер

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНародный артист России, художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин
Народный артист России, художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Народный артист России, художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Александринского театра Валерий Фокин заявил, что во главе театра должен стоять режиссер, так как он рождает художественные идеи и определяет идеологию театра.
  • По мнению Фокина, театры должны отличаться друг от друга художественной идеей, которую организует режиссер.
  • Фокин отметил, что в настоящее время в вопросах управления театрами произошел акцент на организационную работу и другие подходы.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Во главе театра всегда должен стоять режиссер, так как именно он рождает художественные идеи, которые определяют идеологию театра, заявил в интервью РИА Новости президент Александринского театра, режиссер, народный артист РФ Валерий Фокин.
"Во главе театра должен стоять режиссер. Почему режиссер? Он рождает художественные идеи, определяет, про что именно этот театр - это очень важно", - сказал он.
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Фокин рассказал, как восстановить отношения России и Европы
Вчера, 11:32
По мнению Фокина, театры должны отличаться друг от друга художественной идеей, а главная фигура, организующая идеологию художественного театра - это как раз режиссер. "Так было всегда, начиная с наших великих классиков: Станиславского, Мейерхольда и других", - отметил он.
Фокин добавил, что в настоящее время в вопросах управления театрами произошел акцент именно на организационную работу, а также повлияли обстоятельства, которые требуют других подходов. Так, с управленцем культурным властям удобнее договориться, а медийные артисты, стоящие во главе театра, привлекают больше зрителей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Народный артист России, художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин во время пресс-конференции, посвященной дням Александринского театра в Москве, в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Режиссер Фокин заявил о нехватке будущих руководителей театров
Вчера, 08:29
 
КультураРоссияВалерий ФокинАлександринский театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала