Во главе театра всегда должен стоять режиссер, считает Фокин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Александринского театра Валерий Фокин заявил, что во главе театра должен стоять режиссер, так как он рождает художественные идеи и определяет идеологию театра.

По мнению Фокина, театры должны отличаться друг от друга художественной идеей, которую организует режиссер.

Фокин отметил, что в настоящее время в вопросах управления театрами произошел акцент на организационную работу и другие подходы.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Во главе театра всегда должен стоять режиссер, так как именно он рождает художественные идеи, которые определяют идеологию театра, заявил в интервью РИА Новости президент Александринского театра, режиссер, народный артист РФ Валерий Фокин.

"Во главе театра должен стоять режиссер. Почему режиссер? Он рождает художественные идеи, определяет, про что именно этот театр - это очень важно", - сказал он.

По мнению Фокина , театры должны отличаться друг от друга художественной идеей, а главная фигура, организующая идеологию художественного театра - это как раз режиссер. "Так было всегда, начиная с наших великих классиков: Станиславского, Мейерхольда и других", - отметил он.

Фокин добавил, что в настоящее время в вопросах управления театрами произошел акцент именно на организационную работу, а также повлияли обстоятельства, которые требуют других подходов. Так, с управленцем культурным властям удобнее договориться, а медийные артисты, стоящие во главе театра, привлекают больше зрителей.