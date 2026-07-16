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Фокин рассказал, как восстановить отношения России и Европы - РИА Новости, 16.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:32 16.07.2026 (обновлено: 11:44 16.07.2026)
Фокин рассказал, как восстановить отношения России и Европы

Фокин: культурный диалог может помочь возобновить отношения России и Европы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Фокин, президент Александринского театра, считает, что культурный диалог может стать началом возобновления отношений между Россией и Европой.
  • Несмотря на ограниченное взаимодействие с европейскими коллегами, Александринский театр продолжает сотрудничество с Национальным театром Венгрии, но главными партнерами назвал театры Китая.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Культурный диалог может стать началом возобновления отношений между Россией и Европой, заявил в интервью РИА Новости президент Александринского театра, режиссер, народный артист РФ Валерий Фокин.
"Только он и может. Культура всегда сближает. Политики сжигают мосты, а люди культуры их восстанавливают", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли культурный диалог положить начало возобновлению международных отношений с Европой.
Режиссер отметил, что сегодня взаимодействие с европейскими коллегами в силу разных причин ограничено.
"Но, например, с Национальным театром Венгрии мы сотрудничаем: я там работаю, мы периодически обмениваемся гастролями. Но сегодня наши самые главные партнеры - это не европейские театры, это, прежде всего, Китай", - добавил Фокин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
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КультураРоссияЕвропаВалерий Фокин
 
 
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