Фокин рассказал, как восстановить отношения России и Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Фокин, президент Александринского театра, считает, что культурный диалог может стать началом возобновления отношений между Россией и Европой.
- Несмотря на ограниченное взаимодействие с европейскими коллегами, Александринский театр продолжает сотрудничество с Национальным театром Венгрии, но главными партнерами назвал театры Китая.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Культурный диалог может стать началом возобновления отношений между Россией и Европой, заявил в интервью РИА Новости президент Александринского театра, режиссер, народный артист РФ Валерий Фокин.
"Только он и может. Культура всегда сближает. Политики сжигают мосты, а люди культуры их восстанавливают", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли культурный диалог положить начало возобновлению международных отношений с Европой.
Режиссер отметил, что сегодня взаимодействие с европейскими коллегами в силу разных причин ограничено.
"Но, например, с Национальным театром Венгрии мы сотрудничаем: я там работаю, мы периодически обмениваемся гастролями. Но сегодня наши самые главные партнеры - это не европейские театры, это, прежде всего, Китай", - добавил Фокин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.