Режиссер Фокин заявил о нехватке будущих руководителей театров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Фокин заявил о нехватке будущих руководителей театров.
- Для подготовки кадров для руководства театрами нужен специальный факультатив или особая магистратура.
- Будущий руководитель театра должен иметь способности к администрированию и организаторской работе.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент Александринского театра, режиссер, народный артист РФ Валерий Фокин в интервью РИА Новости заявил о нехватке будущих руководителей театров, отметив, что для подготовки таких кадров нужен специальный факультатив или особая магистратура.
"За последние годы кадровая скамейка сократилась, к сожалению, нет достаточного количества кандидатов", - сказал он, комментируя ситуацию в театральной сфере.
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Фокин отметил, что для пополнений "кадровой скамьи" необходимо специально готовить будущих руководителей театров, при этом не каждый режиссер может быть художественным руководителем. Как уточнил режиссер, будущий руководитель театра должен иметь способности к администрированию и организаторской работе.
"Обязательно нужно готовить кадры, для этого должен быть факультатив, особая магистратура именно для режиссеров, которых воспитывают на позиции будущих главрежей (главных режиссеров - ред.). Должен появиться такой кадровый отряд, потому что сейчас этой скамейки запасных нет. Это должны быть молодые люди, которые думают про завтрашний день, а это сложная работа", - заключил Фокин.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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