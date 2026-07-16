Режиссер Фокин заявил о нехватке будущих руководителей театров

"Обязательно нужно готовить кадры, для этого должен быть факультатив, особая магистратура именно для режиссеров, которых воспитывают на позиции будущих главрежей (главных режиссеров - ред.). Должен появиться такой кадровый отряд, потому что сейчас этой скамейки запасных нет. Это должны быть молодые люди, которые думают про завтрашний день, а это сложная работа", - заключил Фокин.