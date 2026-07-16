Лидер партии "Патриоты" осудил Макрона за выделение Украине миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Флориан Филиппо, лидер правой партии "Патриоты", баллотируется в президенты Франции.
- Филиппо осудил власти за выделение Украине миллиардов евро вместо направления средств на восстановление леса Фонтенбло.
ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо осудил власти страны за выделение Украине миллиардов евро вместо того, чтобы направить эти средства на восстановление горящего под Парижем леса Фонтенбло.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ряд организаций откроют сбор средств для восстановления леса, где сгорело уже две тысячи гектаров.
"Прекратите давать Украине миллиарды каждый месяц, и вы сразу же найдете средства для леса Фонтенбло. Какое неподобающее поведение в очередной раз!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X, комментируя заявление Макрона.
Лесные пожары вспыхнули во Франции на фоне аномальной жары, охватившей страну. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.