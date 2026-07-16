ПАРИЖ, 16 июл – РИА Новости. Баллотирующийся в президенты Франции лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо осудил власти страны за выделение Украине миллиардов евро вместо того, чтобы направить эти средства на восстановление горящего под Парижем леса Фонтенбло.

Лесные пожары вспыхнули во Франции на фоне аномальной жары, охватившей страну. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.