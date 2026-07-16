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Турция поддерживает контакты с США по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 16.07.2026
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11:13 16.07.2026
Турция поддерживает контакты с США по Украине, заявил Фидан

Фидан: Турция поддерживает контакты с США по Украине

© Фото : представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция поддерживает контакты с США по вопросу возобновления переговоров по Украине.
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан считает целесообразным продолжение встреч в стамбульском формате.
  • Турция готова и дальше предоставлять площадку для прямых российско-украинских контактов, считая дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого урегулирования.
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турция поддерживает контакты с США по вопросу возобновления переговорного процесса по Украине и считает целесообразным продолжение встреч в стамбульском формате.
"Мы находимся в контакте с США по возобновлению переговоров по Украине. Стамбульский формат доказал свою эффективность, его продолжение было бы целесообразным", - заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве.
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Он отметил, что Анкара продолжает дипломатические усилия, направленные на поиск путей урегулирования конфликта, и взаимодействует с заинтересованными сторонами.
По словам министра, переговоры, ранее прошедшие в Стамбуле, продемонстрировали практическую эффективность и создали основу для продвижения отдельных гуманитарных и политических инициатив.
Фидан подчеркнул, что Турция готова и в дальнейшем предоставлять площадку для прямых российско-украинских контактов, считая дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого урегулирования.
В марте 2022 года в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры после начала конфликта. Впоследствии при посредничестве Турции и ООН была реализована Черноморская зерновая инициатива. Анкара неоднократно заявляла о готовности вновь принять переговоры между Россией и Украиной и выступить посредником в поиске дипломатического решения.
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