Турция поддерживает контакты с США по Украине, заявил Фидан

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция поддерживает контакты с США по вопросу возобновления переговоров по Украине.

Глава МИД Турции Хакан Фидан считает целесообразным продолжение встреч в стамбульском формате.

Турция готова и дальше предоставлять площадку для прямых российско-украинских контактов, считая дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого урегулирования.

АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турция поддерживает контакты с США по вопросу возобновления переговорного процесса по Украине и считает целесообразным продолжение встреч в стамбульском формате.

"Мы находимся в контакте с США по возобновлению переговоров по Украине . Стамбульский формат доказал свою эффективность, его продолжение было бы целесообразным", - заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что Анкара продолжает дипломатические усилия, направленные на поиск путей урегулирования конфликта, и взаимодействует с заинтересованными сторонами.

По словам министра, переговоры, ранее прошедшие в Стамбуле, продемонстрировали практическую эффективность и создали основу для продвижения отдельных гуманитарных и политических инициатив.

Фидан подчеркнул, что Турция готова и в дальнейшем предоставлять площадку для прямых российско-украинских контактов, считая дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого урегулирования.