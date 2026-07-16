Турция поддерживает контакты с США по Украине, заявил Фидан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турция поддерживает контакты с США по вопросу возобновления переговоров по Украине.
- Глава МИД Турции Хакан Фидан считает целесообразным продолжение встреч в стамбульском формате.
- Турция готова и дальше предоставлять площадку для прямых российско-украинских контактов, считая дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого урегулирования.
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Турция поддерживает контакты с США по вопросу возобновления переговорного процесса по Украине и считает целесообразным продолжение встреч в стамбульском формате.
Он отметил, что Анкара продолжает дипломатические усилия, направленные на поиск путей урегулирования конфликта, и взаимодействует с заинтересованными сторонами.
По словам министра, переговоры, ранее прошедшие в Стамбуле, продемонстрировали практическую эффективность и создали основу для продвижения отдельных гуманитарных и политических инициатив.
Фидан подчеркнул, что Турция готова и в дальнейшем предоставлять площадку для прямых российско-украинских контактов, считая дипломатический путь единственным способом достижения устойчивого урегулирования.
В марте 2022 года в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры после начала конфликта. Впоследствии при посредничестве Турции и ООН была реализована Черноморская зерновая инициатива. Анкара неоднократно заявляла о готовности вновь принять переговоры между Россией и Украиной и выступить посредником в поиске дипломатического решения.