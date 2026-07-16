Федоров призвал Раду проявить волю и рассказать о беспорядке в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Федоров призвал депутатов Рады рассказать о беспорядке в ВСУ, включая проблемы с коррупцией и ротацией подразделений.
- По словам депутата Рады Ярослава Железняка, новым военным министром Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.
"Мой посыл депутатам... скажите, выйдите... О подразделениях, о штурмах... об отсутствии переводов, о разделе денег... Мы тут на Банковой (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) сидим и не можем сказать то, во что на самом деле верим или не верим", - сказал Федоров на брифинге, который транслировал украинский телеканал "24".
В среду депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что новым военным министром Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
Как отметила политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД, отставка Федорова напрямую связана с перераспределением денежных потоков на Украине.
"Последствием кадровых перестановок окажется только то, куда направляются основные деньги, которые льются на Украину. Задача Зеленского – взять под полный контроль кормушку, все денежные потоки", - сказала Шеслер.
Владимир Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. Украинский парламент 16 июля проголосовал за назначение главы Корецкого премьером.