Федоров призвал Раду проявить волю и рассказать о беспорядке в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Федоров призвал депутатов Рады рассказать о беспорядке в ВСУ, включая проблемы с коррупцией и ротацией подразделений.

По словам депутата Рады Ярослава Железняка, новым военным министром Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призвал депутатов Рады проявить твердость и прямо рассказать о беспорядке в ВСУ, в частности о коррупции и проблемах с ротацией подразделений.

"Мой посыл депутатам... скажите, выйдите... О подразделениях, о штурмах... об отсутствии переводов, о разделе денег... Мы тут на Банковой (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского – ред.) сидим и не можем сказать то, во что на самом деле верим или не верим", - сказал Федоров на брифинге, который транслировал украинский телеканал "24".

В среду депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что новым военным министром Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.

Как отметила политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД , отставка Федорова напрямую связана с перераспределением денежных потоков на Украине.

"Последствием кадровых перестановок окажется только то, куда направляются основные деньги, которые льются на Украину. Задача Зеленского – взять под полный контроль кормушку, все денежные потоки", - сказала Шеслер.