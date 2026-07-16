Федоров заявил, что Зеленский предлагал стать ему советником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Федоров заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему должность советника, но он отказался.
- Ярослав Железняк сообщил, что новым военным министром Украины вместо Федорова может стать Игорь Клименко.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему должность своего советника, когда сообщал об увольнении, но он отказался.
"У нас... был разговор... (с Зеленским - ред.). Он предложил стать советником... Я от советника отказался", - сказал Федоров на брифинге. Трансляцию вел YouTube-канал украинского "24 канала".
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.