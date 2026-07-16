Федоров заявил, что Зеленский предлагал стать ему советником

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Федоров заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему должность советника, но он отказался.

Ярослав Железняк сообщил, что новым военным министром Украины вместо Федорова может стать Игорь Клименко.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему должность своего советника, когда сообщал об увольнении, но он отказался.

В среду депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что новым военным министром Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.

"У нас... был разговор... (с Зеленским - ред.). Он предложил стать советником... Я от советника отказался", - сказал Федоров на брифинге. Трансляцию вел YouTube-канал украинского "24 канала".