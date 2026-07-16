Рейтинг@Mail.ru
Федоров заявил, что Зеленский предлагал стать ему советником - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 16.07.2026 (обновлено: 16:36 16.07.2026)
Федоров заявил, что Зеленский предлагал стать ему советником

Федоров заявил, что Зеленский предлагал стать ему советником, но он отказался

© AP Photo / Dan BashakovМихаил Федоров во время брифинга в Киеве. 16 июля 2026
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Михаил Федоров во время брифинга в Киеве. 16 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Федоров заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему должность советника, но он отказался.
  • Ярослав Железняк сообщил, что новым военным министром Украины вместо Федорова может стать Игорь Клименко.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Владимир Зеленский предлагал ему должность своего советника, когда сообщал об увольнении, но он отказался.
В среду депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что новым военным министром Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине назвали следующий шаг Зеленского после отставки Федорова
Вчера, 12:40
"У нас... был разговор... (с Зеленским - ред.). Он предложил стать советником... Я от советника отказался", - сказал Федоров на брифинге. Трансляцию вел YouTube-канал украинского "24 канала".
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав правительства и сменить Юлию Свириденко на посту премьера. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Зеленский внес в Раду представление о назначении премьером главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, ставленника Тимура Миндича - соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.
Митинги на Украине против отставки министра обороны Федорова - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
На Украине проходят митинги против отставки министра обороны Федорова
Вчера, 11:03
 
В миреВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоУкраинаМихаил ФедоровНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала