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Глава Eni предупредил Европу о риске высоких цен на газ в январе 2027 года - РИА Новости, 16.07.2026
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18:36 16.07.2026 (обновлено: 18:37 16.07.2026)
Глава Eni предупредил Европу о риске высоких цен на газ в январе 2027 года

Глава Eni Дескальци: Европа столкнется с проблемой высоких цен на газ в январе

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа может столкнуться с проблемой высоких цен на газ в январе 2027 года из-за полного прекращения поставок российского сжиженного газа.
  • Европе предстоит заместить около 36 миллиардов кубометров газа, ранее поступавшего из России, за счет поставок из США или стран Восточной Азии.
  • В ряде европейских стран уровень заполненности газовых хранилищ значительно ниже, чем в Италии, что вызывает обеспокоенность.
РИМ, 16 июл – РИА Новости. Европа может столкнуться с проблемой высоких цен на газ в январе 2027 года из-за полного прекращения поставок российского сжиженного газа и низкого уровня заполненности газовых хранилищ в ряде стран, заявил генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.
По его словам, Европе предстоит заместить около 36 миллиардов кубометров газа, ранее поступавшего из России, за счет поставок из США или стран Восточной Азии.
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"Это означает, что с января 2027 года у нас возникнет дополнительная проблема" - сказал Дескальци, выступая на слушаниях в комиссии по производственной деятельности палаты депутатов Италии, посвященных ситуации на энергетическом рынке Италии и Европы.
Напомнив, что поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 года, Дескальци подчеркнул, что Европа может оказаться с более низким уровнем запасов газа, чем годом ранее.
"В результате ситуация с хранением газа окажется хуже, чем в прошлом году... Когда в январе похолодает, не только не будет кубометров из России, но и запасы будут меньше", - сказал Дескальци.
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При этом Италия, по словам главы Eni, находится примерно на уровне прошлого года: подземные газовые хранилища страны заполнены на 71–72%.
"Однако есть европейские страны, где уровень заполненности значительно ниже. Для Европы, которая работает на газу, это вызывает обеспокоенность", - подчеркнул Дескальци.
ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений из-за перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявила РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. По ее мнению, уровень запасов газа в ЕС пока не вызывает опасений за зимний отопительный сезон, но ситуация с ценами на рынке нестабильна.
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