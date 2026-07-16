Глава Eni предупредил Европу о риске высоких цен на газ в январе 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Европа может столкнуться с проблемой высоких цен на газ в январе 2027 года из-за полного прекращения поставок российского сжиженного газа.

Европе предстоит заместить около 36 миллиардов кубометров газа, ранее поступавшего из России, за счет поставок из США или стран Восточной Азии.

В ряде европейских стран уровень заполненности газовых хранилищ значительно ниже, чем в Италии, что вызывает обеспокоенность.

РИМ, 16 июл – РИА Новости. Европа может столкнуться с проблемой высоких цен на газ в январе 2027 года из-за полного прекращения поставок российского сжиженного газа и низкого уровня заполненности газовых хранилищ в ряде стран, заявил генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

По его словам, Европе предстоит заместить около 36 миллиардов кубометров газа, ранее поступавшего из России, за счет поставок из США или стран Восточной Азии.

"Это означает, что с января 2027 года у нас возникнет дополнительная проблема" - сказал Дескальци, выступая на слушаниях в комиссии по производственной деятельности палаты депутатов Италии, посвященных ситуации на энергетическом рынке Италии и Европы.

Напомнив, что поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 года, Дескальци подчеркнул, что Европа может оказаться с более низким уровнем запасов газа, чем годом ранее.

"В результате ситуация с хранением газа окажется хуже, чем в прошлом году... Когда в январе похолодает, не только не будет кубометров из России, но и запасы будут меньше", - сказал Дескальци.

При этом Италия, по словам главы Eni, находится примерно на уровне прошлого года: подземные газовые хранилища страны заполнены на 71–72%.

"Однако есть европейские страны, где уровень заполненности значительно ниже. Для Европы, которая работает на газу, это вызывает обеспокоенность", - подчеркнул Дескальци.