Украинцев в Европе больше не ждут. Украинок — еще ладно, но "ухиллесам" — так острые на язык комментаторы прозвали уклонистов от мобилизации в ВСУ — придется до конца войны сидеть дома, мониторить обстановку у подъезда и короткими перебежками от укрытия к укрытию добираться до магазина в родных житомирах да бердичевых. Или, как недавно в Кривом Роге, прятаться от доблестных сотрудников ТЦК в биотуалетах. Способ, правда, не самый надежный — кабинку перевернут, и потом от службы в ВСУ не отмыться.

В чем, собственно, дело? Совет ЕС все-таки принял новые правила для беженцев с Украины. Теперь все мужчины призывного возраста, покидающие пределы Неньки, должны будут предоставить документ, подтверждающий, что они либо уже выполнили "воинские обязательства", либо освобождены от них. В противном случае — чемодан, вокзал, лесополка.

Сама эта защита давала право всем уехавшим получить временное жилье, работу, образование, доступ к медицине и социальной помощи в упрощенном порядке — еще до получения статуса беженца или легализации другими способами. Причем действовала по всей территории ЕС. В зависимости от страны к стране правила немного менялись, но суть оставалась такой. Теперь же украинским мужчинам на это рассчитывать не приходится.

Есть, конечно, и приятная для них новость — эти правила коснутся только тех, кто еще находится на Украине и впервые попытается выехать. Уже выехавших возвращать не будут. По крайней мере, пока, поскольку в той же Польше все активнее звучат требования отправить обратно на Украину всех мужчин, подлежащих призыву. На этой неделе их поддержал и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. У Варшавы вообще сейчас довольно напряженные отношения с Киевом в свете скандала вокруг ОУН-УПА* и их героизации на Украине. Да и поведение украинцев там нравится далеко не всем.

"Во всем ли правы украинцы? Нет, не во всем правы. Разъезжать на дорогущих авто за миллионы злотых и въезжать на Морске-Око (озеро в заповедной зоне. — Прим. ред.) это нормально? Нет, не нормально", — возмутился тогда же министр обороны.

При этом нынешнее решение об отказе в защите украинцев в ЕС — шаг навстречу Зеленскому. Он долго требовал этого от европейцев. Он же настаивал на том, чтобы мужчин начали возвращать в страну. По его мнению, это хотя бы немного решило проблему нехватки солдат в ВСУ. Но есть и другой нюанс.

Еще во времена Байдена от Зеленского на Западе активно требовали снизить призывной возраст — сейчас мобилизуют только мужчин старше 25 лет. Зеленский понимал непопулярность такого шага и осознавал, что это может стать поводом для бунта. Поэтому отказывался и требовал от Европы сперва вернуть мужчин-беженцев — или хотя бы перестать принимать новых.

Сам этот шаг едва ли решит проблему нехватки новобранцев — подавляющее большинство тех, кто мог уехать, заплатив взятку пограничникам/ТЦК/СБУ, уже в Европе. Нынешняя стоимость билета на свободу на Украине перевалила за 25 тысяч евро, и таких денег у украинцев на пятый год конфликта нет. Но европейцы теперь лишили Зеленского аргумента о том, что, дескать, "вы сами у себя укрываете нужных мне солдат".

Так что давление на него будет усиливаться — особенно с учетом проблем на фронте. Впрочем, он и сам уже вовсю готовится к снижению возраста и усилению мобилизации.

И подготовка нужна серьезная. На Украине действия людоловов провоцируют скандалы: сперва — на Троещине, потом — во Львове. А уж видео, где особо активных участников беспорядков заставили извиняться и кричать "Слава ТЦК!", точно не лучший способ популяризации ВСУ.

Так что теперь Зеленскому нужно решать сразу две задачи — кризис ТЦК и снижение мобилизационного возраста. Аргумент "в Европе вас никто не ждет, там буквально поддерживают меня, когда я вас, дорогие украинцы, держу за скот", здесь как нельзя кстати.

Да и нынешние перестановки в украинском правительстве во многом связаны именно с этим. Дескать мидл- и дипстрайки Федорова (хотя на деле это не только и не столько его заслуга) — это, конечно, хорошо, но дронами войну не выиграть. Нужно "мясо". Поэтому новым министром обороны станет, как ожидается, глава МВД Игорь Клименко. Именно при его активной поддержке полиция стала помогать ТЦК вылавливать новобранцев — глядишь, еще чего придумает.