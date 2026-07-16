Новый мир "счастливого глобализма", который нам тут, в России, лет тридцать пытались пропихнуть разнообразные хорошо оплачиваемые кликуши атлантистского извода, потерпел крах. Не только у кликуш ничего не вышло, но и у их милитаристского крыла — полный швах. Каждый, кто не живет собраниями европейского русофобского "политпросвета" и хоть как-то в курсе ситуации на ЛБС, это знает.

Но, помимо каждых, есть и все. Та самая общественность, что в "райском саду" западнее братского белорусского Бреста отказывается смотреть правде в глаза, а еще всячески от этой правды прячется.

Эта общественность получила в начале недели ледяной душ: недонаполеон Эммануэль Макрон заявил, что за "общие европейские ценности придется не только проливать кровь, но и расставаться с жизнями".

Следует себя к такой мысли приучить. И принять такой вот фатум.

Сказано это было накануне главного национального праздника — Дня взятия Бастилии.

Королевскую тюрьму доведенные до отчаяния голодом и нищетой парижане взяли, чтобы не требовалось больше проливать кровь за "короля" (и/или царя), а еще — чтобы все стали братьями.

Тогда парижанам задуманное не удалось довести до конца. За дело изничтожения войн и противостояний, а также как французской, так и общеевропейской нищеты взялся СССР. Во время ВОВ. И сразу после нашей Победы. И у Советского Союза получилось и голодных накормить — в ЕС, и снабдить жителей "райского сада" теплом и светом, создав тот самый европейский образ жизни, на уровень которого принято было еще несколько лет назад ссылаться, как на что-то очень крутое. И практически недостижимое.

То, что не заработано самостоятельно, то, что упало в протянутые руки, то, что было дано Европе русскими по очень дружеским ценам (крайне неблагодарной Европе, как выяснилось), она не ценила. Не берегла. Не хранила как зеницу ока. И поэтому легко отдала все и вся в руки глобалистов. Несколько лет ожесточенной промывки мозгов, на которые глобалисты не пожалели многих миллиардов евро/долларов, и Европа рассталась со всеми своими собственными активами.

Но, как становится очевидным сегодня, цунами нелегалов (а они стали главным тараном и рычагом, придуманным глобалистами для уничтожения европейскости) на субконтинент, все эти "беженцы, добро пожаловать", все эти восклицания канцлерин Меркель "Wir schaffen das!" ("Мы справимся!"), когда руководительница федерального германского правительства открывала не свои национальные, а рубежи всего ЕС, поменяло бесповоротно социальный, культурный и политический пейзаж европейского сообщества. И североамериканского — тоже.

Спустя одиннадцать лет спустя после сакраментального меркелевского "вир шафен дас" всем здравомыслящим уже понятно, что не только европейцы не справились, но и свою Европу — в федеративном смысле — сгубили.

А уж что касается национальных государств, туда "счастливый глобализм" принес полноценное гниение всего. От традиций и нравов до законов (точнее, правоприменения этих законов).

Назвав наступление на свойственный европейским странам стиль и образ жизни "счастливым глобализмом", хищники не успокоились.

Сломав становой хребет французскости, немецкости, испанскости, итальянскости — и далее по списку, эти хищники получили вместо когда-то спокойных, самостоятельных, суверенных наций дрожащую, как выброшенная на побережье, огромную медузу. Лишенную любви к родине, с отсутствующей корневой системой, болтающуюся на поверхности между страхом и еще большим ужасом.

С этой медузой сегодня можно делать все что угодно.

Когда недонаполеон Макрон говорит о "плате кровью за свободу", его отказываются понимать даже те, кто профессионально нанялся в защитники страны, общества, государства. Последнее, что им грезилось (если и когда) про подвиги и воинскую, пусть и посмертную славу, — что умирать придется "за Украину". Не за Францию. Не за идеалы Гюго, Вольтера и Монтескье. А за Зеленского.

За уворованные десятки миллиардов. За разлагающееся государство. За нацизм. Чистый. Беспримесный. Когда основа и фундамент общественной жизни есть декларируемая открыто и официально, вплоть до параграфов основного закона, ненависть к другим. А не любовь к своим.

Ужас подмены тем более силен, что эти смертельные военные экзерсисы — больше не опция. Это та реальность, которая сегодня перед еэсовскими — властями и обывателями — стоит в полный рост. Эти смерти — в захватнических войнах с Россией потери европейских наций были очень существенны (та же Франция не могла от них оправиться больше столетия) — глобалистами, несомненно, были запрограммированы.

В том смысле, что плевать они на них хотели. Украинцы, как мы это видим, заканчиваются. Последний резерв — те мужского пола граждане Незалежной, что как раз в "райском саду" и тусуются. Ну так они — первые кандидаты на высылку. Туда, в донбасские степи. На ЛБС. В очередной позорный для них котел. Ну или лечь костьми в теперь уже наш чернозем, обороняя очередную фортецию.

Наши воины понимают, что и кого они защищают. Родину.

Европейцы же, отправленные на прямой убой, что будут защищать?

Миллиардеров вроде семьи Арно или семьи Дассо, которые счастливо подсчитывают будущие прибыли? Или крупных акционеров, вложившихся во французский или немецкий ВПК? За что на ЛБС будут гибнуть в том числе и те, к кому адресовал свой пафос Эммануэль Макрон?

Короткий ответ: что и кого европейские служивые ни "защищали" бы от "русской имперскости", выигрыш баталии — наш.

Сражение за прибыли не может быть выиграно в принципе. А вот битва за страну не выиграна быть не может. Для нас дело не в деньгах и не в миллиардных прибылях. А в спокойной и безопасной жизни. В нашей стране. На нашей Родине.