Euroclear попросил суд приостановить дело по иску ЦБ, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Euroclear попросил суд приостановить рассмотрение дела по иску Банка России о взыскании порядка 200 миллиардов евро убытков до вынесения судебного акта европейского суда.

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Euroclear Bank направил в Девятый арбитражный апелляционный суд ходатайство о приостановлении рассмотрения дела по иску Банка России о взыскании с бельгийского банка порядка 200 миллиардов евро убытков до вынесения судебного акта европейского суда, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства.

Апелляционный суд в четверг рассматривает жалобу Euroclear на решение арбитражного суда Москвы , который 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.

Собеседник агентства не уточнил, о каком именно споре в европейском суде идет речь.

Издание Echo в конце июня сообщило, что Euroclear подает иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам, а именно решение арбитражного суда Москвы о взыскании 200 миллиардов евро.

В свою очередь Банк России в конце февраля оспорил в суде в Люксембурге регламент ЕС, который вводит бессрочную блокировку суверенных российских активов. По мнению ЦБ РФ, ЕС нарушил собственную юридическую процедуру при введении бессрочной блокировки российских суверенных активов, чтобы обойти необходимость принятия такой меры единогласным решением всех государств сообщества.