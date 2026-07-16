ЕС в мае в пять раз сократил импорт калийных удобрений из России

Краткий пересказ от РИА ИИ За май 2026 года Евросоюз более чем в пять раз сократил импорт из России калийных удобрений.

Импорт смешанных удобрений вырос в 5,3 раза.

Общий объем поставок удобрений из России в ЕС за май вырос на 30% и достиг максимума с декабря прошлого года.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Евросоюз за май более чем в пять раз сократил импорт из России калийных удобрений, нарастив в то же время закупку смешанных удобрений, при этом поставки всех удобрений выросли на треть - до максимума с декабря прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Всего за май 2026 года ЕС импортировал удобрений из РФ на 60,5 миллиона евро - максимум с декабря прошлого года, тогда объем поставок составлял 214,5 миллиона. За месяц импорт вырос на 30%, а за год сократился на 55%.

Сильнее всего за месяц выросли поставки удобрений, содержащих два или три питательных элемента - в 5,3 раза, до 48,6 миллиона с 9,2 миллиона евро.

На фоне этого закупки союзом калийных удобрений сократились в 5,1 раза - до 5,9 миллиона с почти 30 миллионов евро. В результате импорт смешанных удобрений оказался на максимуме с июня 2025 года, а импорт калийных - на минимуме с ноября 2024 года.

Кроме того европейцы в мае продолжили закупать азотные удобрения - почти на 6 миллионов долларов. Объем поставок сократился на 18% в месячном, и в 14 раз в годовом выражении.