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ЕС в мае в пять раз сократил импорт калийных удобрений из России - РИА Новости, 16.07.2026
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22:35 16.07.2026
ЕС в мае в пять раз сократил импорт калийных удобрений из России

ЕС в мае впятеро сократил импорт калийных удобрений из России в пользу смешанных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За май 2026 года Евросоюз более чем в пять раз сократил импорт из России калийных удобрений.
  • Импорт смешанных удобрений вырос в 5,3 раза.
  • Общий объем поставок удобрений из России в ЕС за май вырос на 30% и достиг максимума с декабря прошлого года.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Евросоюз за май более чем в пять раз сократил импорт из России калийных удобрений, нарастив в то же время закупку смешанных удобрений, при этом поставки всех удобрений выросли на треть - до максимума с декабря прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Всего за май 2026 года ЕС импортировал удобрений из РФ на 60,5 миллиона евро - максимум с декабря прошлого года, тогда объем поставок составлял 214,5 миллиона. За месяц импорт вырос на 30%, а за год сократился на 55%.
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Сильнее всего за месяц выросли поставки удобрений, содержащих два или три питательных элемента - в 5,3 раза, до 48,6 миллиона с 9,2 миллиона евро.
На фоне этого закупки союзом калийных удобрений сократились в 5,1 раза - до 5,9 миллиона с почти 30 миллионов евро. В результате импорт смешанных удобрений оказался на максимуме с июня 2025 года, а импорт калийных - на минимуме с ноября 2024 года.
Кроме того европейцы в мае продолжили закупать азотные удобрения - почти на 6 миллионов долларов. Объем поставок сократился на 18% в месячном, и в 14 раз в годовом выражении.
Также в небольших объемах импортировались удобрения животного или растительного происхождения - 80,8 тысячи евро, что на 9% меньше, чем в апреле, и на 55% меньше, чем в мае прошлого года.
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