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Решение Зеленского убрать Федорова вызвало беспокойство в ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2026
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19:40 16.07.2026
Решение Зеленского убрать Федорова вызвало беспокойство в ЕС, сообщили СМИ

Euractiv: в ЕС обеспокоены решением Зеленского отправить в отставку Федорова

© REUTERS / TERESA SUAREZ / POOLВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / TERESA SUAREZ / POOL
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова вызвало беспокойство в Евросоюзе.
  • Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что решение стало большим сюрпризом.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова вызвало беспокойство в Евросоюзе, отмечает издание Euractiv.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.
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"В Брюсселе растет обеспокоенность по поводу решения... Зеленского отправить в отставку... министра обороны (Федорова - ред.) в рамках перестановок в правительстве", - говорится в сообщении издания.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил изданию. что решение Зеленского стало "большим сюрпризом", добавив, что он может запросить разъяснения относительно этого шага.
Ранее парламент Украины утвердил 16 новых министров после отставки предыдущего правительства, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны.
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