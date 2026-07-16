Решение Зеленского убрать Федорова вызвало беспокойство в ЕС, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова вызвало беспокойство в Евросоюзе.
- Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что решение стало большим сюрпризом.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова вызвало беспокойство в Евросоюзе, отмечает издание Euractiv.
"В Брюсселе растет обеспокоенность по поводу решения... Зеленского отправить в отставку... министра обороны (Федорова - ред.) в рамках перестановок в правительстве", - говорится в сообщении издания.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил изданию. что решение Зеленского стало "большим сюрпризом", добавив, что он может запросить разъяснения относительно этого шага.
Ранее парламент Украины утвердил 16 новых министров после отставки предыдущего правительства, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны.