Краткий пересказ от РИА ИИ Решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова вызвало беспокойство в Евросоюзе.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что решение стало большим сюрпризом.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова вызвало беспокойство в Евросоюзе, отмечает издание Решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова вызвало беспокойство в Евросоюзе, отмечает издание Euractiv

Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку Федорова . По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил министра обороны в провале реформы военкоматов.

"В Брюсселе растет обеспокоенность по поводу решения... Зеленского отправить в отставку... министра обороны (Федорова - ред.) в рамках перестановок в правительстве", - говорится в сообщении издания.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил изданию. что решение Зеленского стало "большим сюрпризом", добавив, что он может запросить разъяснения относительно этого шага.