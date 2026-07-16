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Три страны ЕС сократили военные расходы вопреки курсу на милитаризацию - РИА Новости, 16.07.2026
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14:52 16.07.2026
Три страны ЕС сократили военные расходы вопреки курсу на милитаризацию

Чехия, Венгрия и Румыния урезали военные расходы вопреки курсу на милитаризацию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чехия, Венгрия и Румыния сократили военные расходы в 2025 году, несмотря на общий курс ЕС на милитаризацию.
  • Совокупные траты на оборону выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом.
БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Чехия, Венгрия и Румыния стали странами Евросоюза, сократившими военные расходы в 2025 году, несмотря на общий курс ЕС на масштабное наращивание оборонных бюджетов, свидетельствует ежегодный доклад Европейского оборонного агентства (EDA).
Согласно опубликованной агентством карте изменения военных расходов за 2024-2025 годы, именно эти три государства отмечены как страны, уменьшившие оборонные затраты. При этом 15 стран ЕС увеличили военные расходы более чем на 10%, а еще девять - нарастили их менее чем на 10%.
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Исполнительный директор EDA Андре Денк, комментируя результаты исследования, заявил, что государства ЕС продолжают беспрецедентно увеличивать военные расходы. Он отметил, что при сохранении нынешней тенденции расходы могут достичь 547 миллиардов евро к 2029 году.
По данным агентства, совокупные оборонные расходы стран ЕС в 2025 году выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом и достигли 418 миллиардов евро, а в 2026 году, как ожидается, увеличатся до 454 миллиардов евро.
После начала конфликта на Украине Евросоюз последовательно увеличивает военные расходы и запускает общеевропейские программы перевооружения. В марте 2025 года Еврокомиссия представила план вооружения Европы к 2030 году, предусматривающий мобилизацию до 800 миллиардов евро на оборонные нужды, включая кредиты SAFE на 150 миллиардов евро и ослабление бюджетных ограничений для стран ЕС.
Одновременно НАТО поставила перед большинством европейских союзников цель довести совокупные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП к 2035 году.
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