Краткий пересказ от РИА ИИ Чехия, Венгрия и Румыния сократили военные расходы в 2025 году, несмотря на общий курс ЕС на милитаризацию.

Совокупные траты на оборону выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом.

БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Чехия, Венгрия и Румыния стали странами Евросоюза, сократившими военные расходы в 2025 году, несмотря на общий курс ЕС на масштабное наращивание оборонных бюджетов, свидетельствует ежегодный Чехия, Венгрия и Румыния стали странами Евросоюза, сократившими военные расходы в 2025 году, несмотря на общий курс ЕС на масштабное наращивание оборонных бюджетов, свидетельствует ежегодный доклад Европейского оборонного агентства (EDA).

Согласно опубликованной агентством карте изменения военных расходов за 2024-2025 годы, именно эти три государства отмечены как страны, уменьшившие оборонные затраты. При этом 15 стран ЕС увеличили военные расходы более чем на 10%, а еще девять - нарастили их менее чем на 10%.

Исполнительный директор EDA Андре Денк, комментируя результаты исследования, заявил, что государства ЕС продолжают беспрецедентно увеличивать военные расходы. Он отметил, что при сохранении нынешней тенденции расходы могут достичь 547 миллиардов евро к 2029 году.

По данным агентства, совокупные оборонные расходы стран ЕС в 2025 году выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом и достигли 418 миллиардов евро, а в 2026 году, как ожидается, увеличатся до 454 миллиардов евро.

После начала конфликта на Украине Евросоюз последовательно увеличивает военные расходы и запускает общеевропейские программы перевооружения. В марте 2025 года Еврокомиссия представила план вооружения Европы к 2030 году, предусматривающий мобилизацию до 800 миллиардов евро на оборонные нужды, включая кредиты SAFE на 150 миллиардов евро и ослабление бюджетных ограничений для стран ЕС.