ЕС в мае нарастил импорт газа из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Экспорт Россией СПГ и газа в Евросоюз в мае составил 1,5 миллиарда евро — максимум с начала 2025 года.

Поставки выросли на 17% в месячном выражении и на 27% в годовом.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экспорт Россией как сжиженного природного газа (СПГ), так и газа, поставляемого по трубе, в Евросоюз в мае составил 1,5 миллиарда евро - максимум с начала 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.

Поставки в месячном выражении выросли на 17%, а в годовом - на 27%.

В частности импорт Евросоюзом СПГ в мае составил почти 925 миллионов евро, что на 31% больше, чем в апреле, и на 32% больше, чем в прошлом мае.

Экспорт трубопроводного газа составил 575,4 миллиона долларов - на 21% больше, чем год назад.