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ЕС в мае нарастил импорт газа из России - РИА Новости, 16.07.2026
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12:15 16.07.2026
ЕС в мае нарастил импорт газа из России

Евросоюз в мае нарастил импорт газа из России до максимума с начала 2025 года

© AP Photo / StringerГазовая станция в Польше
Газовая станция в Польше - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Stringer
Газовая станция в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспорт Россией СПГ и газа в Евросоюз в мае составил 1,5 миллиарда евро — максимум с начала 2025 года.
  • Поставки выросли на 17% в месячном выражении и на 27% в годовом.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экспорт Россией как сжиженного природного газа (СПГ), так и газа, поставляемого по трубе, в Евросоюз в мае составил 1,5 миллиарда евро - максимум с начала 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Поставки в месячном выражении выросли на 17%, а в годовом - на 27%.
В частности импорт Евросоюзом СПГ в мае составил почти 925 миллионов евро, что на 31% больше, чем в апреле, и на 32% больше, чем в прошлом мае.
Экспорт трубопроводного газа составил 575,4 миллиона долларов - на 21% больше, чем год назад.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
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