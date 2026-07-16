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Юрист: в ЕС запретили продажу туристических поездок в Россию - РИА Новости, 16.07.2026
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Туризм
 
06:23 16.07.2026
Юрист: в ЕС запретили продажу туристических поездок в Россию

Юрист Геррейру: ЕС запретил продавать туристические поездки в Россию

© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Евросоюзе под запретом продажа туристических поездок в Россию и продвижение страны как направления для туризма.
  • Европейским туроператорам и сайтам, связанным с турагентствами, запрещено предлагать коммерческие услуги и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан ЕС.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для туризма сегодня под полным запретом в Евросоюзе, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.
Ранее в рамках санкций ЕС запретил европейским компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России.
"Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе", - объяснил Геррейру суть этих мер.
По его словам, под запретом даже выставление плакатов, рекламирующих Россию туристам. Желающим посетить РФ европейцам приходится выполнять все приготовления самостоятельно, подчеркнул он.
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