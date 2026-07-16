Краткий пересказ от РИА ИИ В Евросоюзе под запретом продажа туристических поездок в Россию и продвижение страны как направления для туризма.

Европейским туроператорам и сайтам, связанным с турагентствами, запрещено предлагать коммерческие услуги и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан ЕС.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для туризма сегодня под полным запретом в Евросоюзе, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

Ранее в рамках санкций ЕС запретил европейским компаниям оказывать любые услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в России

"Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе", - объяснил Геррейру суть этих мер.