Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Евросоюзе под запретом продажа туристических поездок в Россию и продвижение страны как направления для туризма.
- Европейским туроператорам и сайтам, связанным с турагентствами, запрещено предлагать коммерческие услуги и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан ЕС.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Продажа туристических поездок в Россию и даже продвижение страны как направления для туризма сегодня под полным запретом в Евросоюзе, рассказал РИА Новости португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.
"Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в Европейском союзе", - объяснил Геррейру суть этих мер.
По его словам, под запретом даже выставление плакатов, рекламирующих Россию туристам. Желающим посетить РФ европейцам приходится выполнять все приготовления самостоятельно, подчеркнул он.