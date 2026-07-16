Ермак встретился с Сырским на фоне отставки Федорова, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Андрей Ермак встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским на фоне отставки министра обороны Украины Михаила Федорова.

Об этом сообщило издание "Украинская правда".

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак лично встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским на фоне отставки министра обороны Украины Михаила Федорова, сообщило украинское издание "Украинская правда".

Андрей Ермак два часа назад (около 19.00 мск -ред.) посетил пункт управления главкома Александра Сырского в одной из прифронтовых областей", - говорится в материале на сайте издания.

Журналисты украинского издания обратились за комментариями к Ермаку и Сырскому, но пока не получили ответа.

Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Федорова. В четверг по Украине прокатилась волна митингов в поддержку Федорова и критикой Сырского. Зеленский заявил, что поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.