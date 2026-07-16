Ермак встретился с Сырским на фоне отставки Федорова, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Ермак встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским на фоне отставки министра обороны Украины Михаила Федорова.
- Об этом сообщило издание "Украинская правда".
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак лично встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским на фоне отставки министра обороны Украины Михаила Федорова, сообщило украинское издание "Украинская правда".
"Андрей Ермак два часа назад (около 19.00 мск -ред.) посетил пункт управления главкома Александра Сырского в одной из прифронтовых областей", - говорится в материале на сайте издания.
Журналисты украинского издания обратились за комментариями к Ермаку и Сырскому, но пока не получили ответа.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Федорова. В четверг по Украине прокатилась волна митингов в поддержку Федорова и критикой Сырского. Зеленский заявил, что поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Позже Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.