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ЕР рассматривает обращения об отказе школ зачислять детей в десятый класс - РИА Новости, 16.07.2026
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19:13 16.07.2026 (обновлено: 21:22 16.07.2026)
ЕР рассматривает обращения об отказе школ зачислять детей в десятый класс

ЕР рассматривает жалобы родителей на отказ в зачислении детей в десятый класс

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о десяти обращениях родителей, возмущенных отказами зачислять их детей в десятый класс.
  • При наличии сданных ОГЭ и аттестата отказ в зачислении в десятый класс следует считать нарушением конституционного права на образование, подчеркнули в «Единой России».
  • Единственная причина для отказа в приеме в десятый класс — отсутствие свободных мест, добавила детский омбудсмен.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Детский омбудсмен, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова рассказала, что ее аппарат рассматривает жалобы родителей на отказы в зачислении детей в десятый класс.
"У нас в этом году было уже десять обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей — выпускников девятых классов в десятые по разным причинам", — приводятся ее слова на сайте партии.
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В "Единой России" подчеркнули, что при наличии сданных ОГЭ и аттестата такой отказ следует считать нарушением конституционного права на образование.
Единственной причиной для отказа в приеме может быть только отсутствие свободных мест, добавила детский омбудсмен. По ее словам, в подобных случаях родителям нужно обратиться в региональный орган управления образованием, чтобы ребенка зачислили в другую школу.
Самим же школам следует заранее сообщать семьям о возможной нехватке мест, чтобы избежать конфликтных ситуаций, отметила Львова-Белова. Кроме того, есть и другие карьерные и образовательные пути, напомнила она. Иногда девятиклассникам лучше сначала отучиться в колледже, а затем уже задумываться о поступлении в вуз, считает омбудсмен.
По мнению Львовой-Беловой, профориентации помогут программы с тестированиями, экскурсиями на предприятия и мастер-классами, которые должны начинаться уже со средних классов. На это нацелены и акции "Шаг в профессию", которые институт уполномоченных по правам ребенка проводит совместно с Федеральным подростковым центром.
Полезным будет также ответственное трудоустройство, дающее подросткам возможность попробовать себя в разных видах деятельности, чтобы помочь им сделать осознанный шаг в будущее, заключила омбудсмен.
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ОбществоРоссияМария Львова-БеловаЕдиная Россия
 
 
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