Краткий пересказ от РИА ИИ Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила о десяти обращениях родителей, возмущенных отказами зачислять их детей в десятый класс.

При наличии сданных ОГЭ и аттестата отказ в зачислении в десятый класс следует считать нарушением конституционного права на образование, подчеркнули в «Единой России».

Единственная причина для отказа в приеме в десятый класс — отсутствие свободных мест, добавила детский омбудсмен.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Детский омбудсмен, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова рассказала, что ее аппарат рассматривает жалобы родителей на отказы в зачислении детей в десятый класс.

"У нас в этом году было уже десять обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей — выпускников девятых классов в десятые по разным причинам", — приводятся ее слова на сайте партии.

В "Единой России" подчеркнули, что при наличии сданных ОГЭ и аттестата такой отказ следует считать нарушением конституционного права на образование.

Единственной причиной для отказа в приеме может быть только отсутствие свободных мест, добавила детский омбудсмен. По ее словам, в подобных случаях родителям нужно обратиться в региональный орган управления образованием, чтобы ребенка зачислили в другую школу.

Самим же школам следует заранее сообщать семьям о возможной нехватке мест, чтобы избежать конфликтных ситуаций, отметила Львова-Белова. Кроме того, есть и другие карьерные и образовательные пути, напомнила она. Иногда девятиклассникам лучше сначала отучиться в колледже, а затем уже задумываться о поступлении в вуз, считает омбудсмен.

По мнению Львовой-Беловой, профориентации помогут программы с тестированиями, экскурсиями на предприятия и мастер-классами, которые должны начинаться уже со средних классов. На это нацелены и акции "Шаг в профессию", которые институт уполномоченных по правам ребенка проводит совместно с Федеральным подростковым центром.