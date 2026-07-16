В Энгельсе при атаке БПЛА повредило объекты инфраструктуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Энгельс в Саратовской области пострадала гражданская инфраструктура и есть пострадавшие в результате атаки БПЛА.
- Прокуратура региона контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой.
ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Жители города Энгельс в Саратовской области пострадали в результате атаки БПЛА, также повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщает прокуратура региона.
"В Саратовской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. В результате атаки в городе Энгельсе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соблюдение прав граждан находится на контроле. На место инцидента выезжал прокурор города Энгельса Роман Яценко.
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