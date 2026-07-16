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Три человека пострадали при атаке БПЛА в Энгельсе - РИА Новости, 16.07.2026
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09:39 16.07.2026 (обновлено: 10:20 16.07.2026)
Три человека пострадали при атаке БПЛА в Энгельсе

В Энгельсе три человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА в Энгельсе пострадали три человека, один из них госпитализирован.
  • Из-за атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры в городе.
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Энгельсе, один госпитализирован, сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области.
Угрозу атаки беспилотников губернатор Роман Бусаргин объявил в 1.46 мск в четверг. Утром он рассказал, что из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе.
«
"После атаки БПЛА на регион, по уточненным данным, за медпомощью обратились 3 человека. Одному из них потребовалась госпитализация, состояние удовлетворительное. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает", - рассказали в пресс-службе минздрава региона в канале на платформе "Макс".
В ведомстве заверили, что медицинская помощь им оказывается в полном объеме.
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