Южная Корея обновила рекорд по поставкам косметики в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Экспорт косметики из Южной Кореи в Россию в июне вырос почти вдвое, достигнув исторического максимума в 48,8 миллиона долларов.

Уходовая косметика составила значительную часть поставок, достигнув рекордных 46,6 миллиона долларов.

Россия в июне вошла в пятерку главных покупателей корейской косметики.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Экспорт косметики из Южной Кореи в Россию в июне этого года вырос почти вдвое, до исторического максимума, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.

Так, за июнь Южная Корея отправила в Россию декоративной и уходовой косметики на 48,8 миллиона долларов - максимум за все время торговли двух стран. За месяц стоимость поставок выросла в полтора раза, а в годовом выражении - в 1,7 раза.

Традиционно значительная часть поставок пришлась на уходовую косметику: ее поставки также оказались на рекордных уровнях - 46,6 миллиона долларов. За месяц они выросли на 43%, а за год - в 1,8 раза. На максимумах с прошлого сентября оказались поставки средств для макияжа губ - 1,6 миллиона долларов (рост втрое за месяц). Средств для макияжа глаз было экспортировано на 403 тысячи (рост в 2,8 раза), пудр - на 195 тысяч (-3%), средств для маникюра и педикюра - на 55 тысяч (+28%).

В результате Россия в июне вошла в пятерку главных покупателей корейской косметики. В мае она была восьмой, а год назад - шестой. В пятерке также расположились США (218,3 миллиона долларов), Китай (147,1 миллиона), Япония (76,1 миллиона) и Гонконг (68,5 миллиона).

По итогам первого полугодия Южная Корея отправила в Россию косметики на 212,5 миллиона долларов - на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За полгода поставки уходовой косметики составили 204,99 миллиона долларов, средств для макияжа губ - 4,6 миллиона, глаз - 1,9 миллиона, пудр - 802 тысячи, средств для ногтей - 295 тысяч.