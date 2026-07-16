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Эксперт оценила шансы Украины начать производство ракет Patriot - РИА Новости, 16.07.2026
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09:55 16.07.2026
Эксперт оценила шансы Украины начать производство ракет Patriot

Кавана: получение Киевом лицензии не позволит быстро начать производство Patriot

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана заявила, что получение Киевом лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot не позволит быстро наладить их серийный выпуск.
  • По ее словам, до начала производства пройдет как минимум несколько лет, и Украина сталкивается с дополнительными препятствиями на пути создания собственного производства.
  • Кавана привела Германию в качестве примера: страна получила лицензию на производство ракет предыдущего поколения PAC-2 в 2022 году, но до сих пор не начала их серийный выпуск.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Получение Украиной лицензии на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot не позволит быстро наладить их серийный выпуск, на это уйдет как минимум несколько лет, заявила РИА Новости директор по военному анализу исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Президент США Дональд Трамп 8 июля допустил, что Вашингтон может передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать их выпуск после получения необходимых технологий.
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"Это займет как минимум несколько лет. В случае Германии от получения лицензии до начала производства пройдет около пяти лет. Украина сталкивается с дополнительными препятствиями на пути создания собственного производства, в том числе с использованием гораздо менее развитой производственной базы", - сказала собеседница агентства.
В качестве примера Кавана привела Германию, получившую лицензию на производство ракет предыдущего поколения PAC-2 в 2022 году. По ее словам, спустя почти четыре года страна все еще не начала их серийный выпуск.
Эксперт добавила, что сборка ракет на Украине из поставляемых из-за рубежа компонентов могла бы несколько сократить сроки, однако и в этом случае до выпуска первых изделий пройдет несколько лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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