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Политолог назвал главное препятствие для соглашения между США и Ираном - РИА Новости, 16.07.2026
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09:24 16.07.2026
Политолог назвал главное препятствие для соглашения между США и Ираном

Тусси: США и Иран не могут выработать надежный механизм взаимных уступок

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главным препятствием для достижения долгосрочного соглашения между США и Ираном является неспособность сторон выработать надежный механизм взаимных уступок.
  • Тегеран больше не считает снятие санкций достаточной компенсацией, так как будущая администрация США может вновь их ввести.
  • Вашингтон не готов к масштабной нормализации экономических отношений без более серьезных уступок со стороны Ирана.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Главным препятствием для достижения долгосрочного соглашения между США и Ираном остается неспособность сторон выработать надежный механизм взаимных уступок, заявил РИА Новости старший научный сотрудник вашингтонского Центра международной политики Сина Тусси.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
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"Главным препятствием является неспособность обеих сторон создать надежную основу для взаимных уступок", - сказал собеседник агентства.
По словам Тусси, Тегеран больше не считает снятие санкций достаточной компенсацией, поскольку будущая администрация США может вновь их ввести. Вашингтон, в свою очередь, не готов к масштабной нормализации экономических отношений без более серьезных уступок со стороны Ирана.
Как отметил эксперт, проблема заключается не только в разногласиях по ядерной программе или санкциям, но и в отсутствии уверенности, что возможная договоренность будет соблюдаться в долгосрочной перспективе.
"Спор идет не только о санкциях или ядерной программе как таковых, но и о том, верит ли каждая из сторон, что достигнутые договоренности будут соблюдаться", - добавил Тусси.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил договоренности по меморандуму, назвав его своеобразной проверкой, которую Тегеран, по его словам, не прошел. Кроме того, американский лидер объявил о возобновлении морской блокады Ирана.
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