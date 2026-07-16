Политолог назвал главное препятствие для соглашения между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главным препятствием для достижения долгосрочного соглашения между США и Ираном является неспособность сторон выработать надежный механизм взаимных уступок.
- Тегеран больше не считает снятие санкций достаточной компенсацией, так как будущая администрация США может вновь их ввести.
- Вашингтон не готов к масштабной нормализации экономических отношений без более серьезных уступок со стороны Ирана.
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Главным препятствием для достижения долгосрочного соглашения между США и Ираном остается неспособность сторон выработать надежный механизм взаимных уступок, заявил РИА Новости старший научный сотрудник вашингтонского Центра международной политики Сина Тусси.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей.
"Главным препятствием является неспособность обеих сторон создать надежную основу для взаимных уступок", - сказал собеседник агентства.
По словам Тусси, Тегеран больше не считает снятие санкций достаточной компенсацией, поскольку будущая администрация США может вновь их ввести. Вашингтон, в свою очередь, не готов к масштабной нормализации экономических отношений без более серьезных уступок со стороны Ирана.
Как отметил эксперт, проблема заключается не только в разногласиях по ядерной программе или санкциям, но и в отсутствии уверенности, что возможная договоренность будет соблюдаться в долгосрочной перспективе.
"Спор идет не только о санкциях или ядерной программе как таковых, но и о том, верит ли каждая из сторон, что достигнутые договоренности будут соблюдаться", - добавил Тусси.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушил договоренности по меморандуму, назвав его своеобразной проверкой, которую Тегеран, по его словам, не прошел. Кроме того, американский лидер объявил о возобновлении морской блокады Ирана.