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Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в августе - РИА Новости, 16.07.2026
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02:29 16.07.2026 (обновлено: 06:02 16.07.2026)
Россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в августе

Голубева: с 1 августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В августе 2026 года отдельные категории пенсионеров в России получат увеличение пенсионных выплат или перерасчет доплат, среди которых работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем и другие.
  • Накопительная пенсия увеличится на 17,3%, а для получателей срочной пенсионной выплаты повышение составит 19,3%; фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет, увеличится вдвое, также будет установлена надбавка на уход за пенсионером в размере 1413,86 рубля.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем, работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии получат прибавку к пенсии в России в августе, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
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"С 1 августа 2026 года отдельные категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат или перерасчет отдельных доплат. Среди таких категорий — работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем и другие", — сказала Голубева.
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Она пояснила, что работающим пенсионерам проведут ежегодный перерасчет страховых пенсий с учетом страховых взносов в 2025 году. Размер прибавки будет зависеть от заработка, стажа работы и количества пенсионных баллов. Согласно законодательству, в расчет могут включить не более трех пенсионных баллов.
По словам специалиста, накопительная пенсия в августе увеличится на 17,3%, а для получателей срочной пенсионной выплаты повышение составит 19,3%. Кроме того, увеличение фиксированной выплаты к пенсии предусмотрена для пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет.
"Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится вдвое. Кроме того, будет установлена надбавка на уход за пенсионером в размере 1413,86 рубля. Эти средства приходят напрямую самому пенсионеру вместе с его пенсией, и он может тратить их по своему усмотрению", — отметила эксперт.
По словам Голубевой, гражданам, которым впервые установили I группу инвалидности, также увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии в два раза и назначат надбавку на уход. Если пенсионер уже получает повышенную фиксированную выплату после достижения 80-летнего возраста, повторное увеличение не предусмотрено. Эксперт обратила внимание, что доплата в августе положена в том числе пенсионерам с северным или сельским стажем.
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"За 15 лет работы в районах Крайнего Севера повышение фиксированной выплаты составляет 4792,35 рубля, за 20 лет работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — 2875,41 рубля, за 30 лет работы в сельском хозяйстве — 2396,17 рубля", — отметила эксперт.
Голубева добавила, что выплаты вырастут и у пенсионеров с нетрудоспособными иждивенцами. При возникновении права на доплату фиксированная выплата увеличивается за одного иждивенца — на 3194,90 рубля, за двоих — на 6389,80 рубля, за троих — на 9584,70 рубля. Более того, с 1 августа пересмотрят размеры профессиональных доплат бывшим летчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности, заключила специалист.
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