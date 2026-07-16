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Экс-директор Popcorn Books признал вину по делу о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 16.07.2026
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13:42 16.07.2026
Экс-директор Popcorn Books признал вину по делу о пропаганде ЛГБТ*

Экс-директор Popcorn Books Протопопов признал вину по делу о пропаганде ЛГБТ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов полностью признал вину по делу о реализации литературы с ЛГБТ*-пропагандой.
  • Он заключил досудебное соглашение с прокуратурой и содействовал раскрытию преступления.
  • Ранее Замоскворецкий суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно экс-директора по продажам Павла Иванова и экс-сотрудника издательства Артема Вахляева, которые также признали вину и пошли на сделки со следствием.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Экс-директор издательства Popcorn Books Дмитрий Протопопов, обвиняемый по делу о реализации литературы с ЛГБТ*-пропагандой, полностью признал вину, он заключил досудебное соглашение с прокуратурой, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.
"Вину признаю в полном объёме и сожалею о содеянном", — заявил Протопопов, обращаясь к суду.
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Билайн" оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*
26 мая, 16:54
Он отметил, что добровольно сотрудничал со следствием и давал подробные показания по делу.
«
"Обвиняемый заключил досудебное соглашение и содействовал раскрытия преступлению", - подтвердила прокурор.
Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 282 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
Ранее Замоскворецкий суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно экс-директора по продажам Павла Иванова и экс-сотрудника издательства Артема Вахляева. Оба признали вину и пошли на сделки со следствием.
Издательство ЭКСМО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
"Эксмо" проводило строгую проверку книг из ассортимента Popcorn Book
25 июня, 20:44
Среди книг, которые, по версии следствия, пытались реализовать фигуранты, — "Окна во двор", "О чём молчит ласточка", Heartstopper, "Тетрадь в клеточку", "Дарий Великий заслуживает большего", "Лето в пионерском галстуке". Как уточняется в материалах дела, оглашенных в ходе заседания, их распространение продолжилось уже после того, как Верховный суд РФ запретил международное движение ЛГБТ*.
Все трое фигурантов были задержаны в мае 2025 года. В издательской группе "Эксмо" (которая приобрела 51% Popcorn Books в августе 2023 года) ранее заявляли, что обвинения связаны с книгами, не отражёнными в складских остатках, которые продавались в процессе закрытия издательства. Сама компания свою причастность к инкриминируемым действиям отрицает.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
Суд - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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30 июня, 18:56
 
РоссияМоскваЭксмо
 
 
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