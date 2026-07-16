Кремль предупредил о последствиях дестабилизации на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об очередном витке дестабилизации в зоне Персидского залива.
- Он предупредил, что это чревато негативными последствиями для мировой экономики.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия констатирует очередной виток дестабилизации в зоне Персидского залива, что чревато негативными последствиями для мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вместе с другими странами региона и мира мы констатируем очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива. Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасения и сожаления", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует. Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
Ормузский пролив: значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30