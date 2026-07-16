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Кремль предупредил о последствиях дестабилизации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.07.2026
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13:04 16.07.2026 (обновлено: 13:15 16.07.2026)
Кремль предупредил о последствиях дестабилизации на Ближнем Востоке

Песков: дестабилизация на Ближнем Востоке чревата негативными последствиями

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об очередном витке дестабилизации в зоне Персидского залива.
  • Он предупредил, что это чревато негативными последствиями для мировой экономики.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия констатирует очередной виток дестабилизации в зоне Персидского залива, что чревато негативными последствиями для мировой экономики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вместе с другими странами региона и мира мы констатируем очередной виток дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива. Это все чревато продолжающимися негативными последствиями для мировой экономики, что не может не вызывать опасения и сожаления", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует. Двенадцатого июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
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РоссияПерсидский заливБлижний ВостокДмитрий ПесковЭкономикаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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