В Хургаде украинку и троих египтян осудили за контрабанду наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданка Украины приговорена к десяти годам лишения свободы по делу о международной преступной группе.

Трое граждан Египта приговорены к трем годам лишения свободы каждый за участие в распространении наркотиков.

Второй гражданин Украины был оправдан.

ХУРГАДА (Египет), 16 июл - РИА Новости. Уголовный суд египетской провинции Красное Море приговорил гражданку Украины к десяти годам лишения свободы по делу о международной преступной группе, обвиненной в торговле и контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил приговорить гражданку Украины к десяти годам лишения свободы, троих граждан Египта — к трем годам каждого, а второго гражданина Украины оправдать", - огласил решение председательствующий судья Ахмед Заки аль-Мануфи.

Согласно материалам дела, украинцы совместно с неустановленными лицами создали и управляли международной группой, занимавшейся торговлей наркотиками на территории Египта и их вывозом за рубеж.

Следствие установило, что египетские обвиняемые присоединились к группе и участвовали в распространении запрещенных веществ внутри страны, а также в попытках переправить их за границу через аэропорт Хургады.