В Хургаде украинку и троих египтян осудили за контрабанду наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданка Украины приговорена к десяти годам лишения свободы по делу о международной преступной группе.
- Трое граждан Египта приговорены к трем годам лишения свободы каждый за участие в распространении наркотиков.
- Второй гражданин Украины был оправдан.
ХУРГАДА (Египет), 16 июл - РИА Новости. Уголовный суд египетской провинции Красное Море приговорил гражданку Украины к десяти годам лишения свободы по делу о международной преступной группе, обвиненной в торговле и контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно материалам дела, украинцы совместно с неустановленными лицами создали и управляли международной группой, занимавшейся торговлей наркотиками на территории Египта и их вывозом за рубеж.
Следствие установило, что египетские обвиняемые присоединились к группе и участвовали в распространении запрещенных веществ внутри страны, а также в попытках переправить их за границу через аэропорт Хургады.
В обвинительном заключении говорится, что фигуранты хранили с целью сбыта метамфетамин, также известный как наркотик "айс", и пытались незаконно вывезти его из Египта.