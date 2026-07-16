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В Хургаде украинку и троих египтян осудили за контрабанду наркотиков - РИА Новости, 16.07.2026
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23:39 16.07.2026
В Хургаде украинку и троих египтян осудили за контрабанду наркотиков

В Египте суд приговорил украинку к десяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет
Государственный флаг Арабской Республики Египет - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданка Украины приговорена к десяти годам лишения свободы по делу о международной преступной группе.
  • Трое граждан Египта приговорены к трем годам лишения свободы каждый за участие в распространении наркотиков.
  • Второй гражданин Украины был оправдан.
ХУРГАДА (Египет), 16 июл - РИА Новости. Уголовный суд египетской провинции Красное Море приговорил гражданку Украины к десяти годам лишения свободы по делу о международной преступной группе, обвиненной в торговле и контрабанде наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил приговорить гражданку Украины к десяти годам лишения свободы, троих граждан Египта — к трем годам каждого, а второго гражданина Украины оправдать", - огласил решение председательствующий судья Ахмед Заки аль-Мануфи.
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Согласно материалам дела, украинцы совместно с неустановленными лицами создали и управляли международной группой, занимавшейся торговлей наркотиками на территории Египта и их вывозом за рубеж.
Следствие установило, что египетские обвиняемые присоединились к группе и участвовали в распространении запрещенных веществ внутри страны, а также в попытках переправить их за границу через аэропорт Хургады.
В обвинительном заключении говорится, что фигуранты хранили с целью сбыта метамфетамин, также известный как наркотик "айс", и пытались незаконно вывезти его из Египта.
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