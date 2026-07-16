Ефимов: в Москве ввели почти на 30% больше недвижимости год к году

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Более 6,6 миллиона квадратных метров недвижимости построили и ввели в эксплуатацию в Москве в январе-июне 2026 года, что примерно на 30% больше результата аналогичного периода предыдущего года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С января по июнь 2026 года в столице построили и ввели в эксплуатацию почти на 30% больше недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года. За шесть месяцев в городе появилось свыше 6,6 миллиона квадратных метров различных объектов", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

Строительство в городе ведется как за счет бюджета, так и частных инвестиций, уточнил заммэра. Так, порядка 5,4 миллиона "квадратов" недвижимости за обозначенный период были возведены инвесторами, добавил чиновник.

Концепция "15-минутного города", реализуемая в Москве, предполагает строительство вместе с жильем в шаговой доступности от него необходимой инфраструктуры. По словам замглавы города, за первое полугодие в столице построили около 258 тысяч "квадратов" объектов образования, медицины, спорта и культуры. Кроме того, в городе за шесть месяцев возвели более 1,2 миллиона квадратных метров промышленных, торговых и административных зданий, подчеркнули в департаменте градостроительной политики.