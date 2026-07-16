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Ефимов: в Москве ввели почти на 30% больше недвижимости год к году - РИА Новости, 16.07.2026
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09:05 16.07.2026
Ефимов: в Москве ввели почти на 30% больше недвижимости год к году

Ефимов: ввод недвижимости в Москве по итогам полугодия вырос почти на 30% за год

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Более 6,6 миллиона квадратных метров недвижимости построили и ввели в эксплуатацию в Москве в январе-июне 2026 года, что примерно на 30% больше результата аналогичного периода предыдущего года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по июнь 2026 года в столице построили и ввели в эксплуатацию почти на 30% больше недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года. За шесть месяцев в городе появилось свыше 6,6 миллиона квадратных метров различных объектов", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Строительство в городе ведется как за счет бюджета, так и частных инвестиций, уточнил заммэра. Так, порядка 5,4 миллиона "квадратов" недвижимости за обозначенный период были возведены инвесторами, добавил чиновник.
Концепция "15-минутного города", реализуемая в Москве, предполагает строительство вместе с жильем в шаговой доступности от него необходимой инфраструктуры. По словам замглавы города, за первое полугодие в столице построили около 258 тысяч "квадратов" объектов образования, медицины, спорта и культуры. Кроме того, в городе за шесть месяцев возвели более 1,2 миллиона квадратных метров промышленных, торговых и административных зданий, подчеркнули в департаменте градостроительной политики.
Например, деловой центр, рассчитанный приблизительно на 10 тысяч сотрудников, площадью около 120 тысяч "квадратов" появился на улице Двинцев на северо-востоке столицы, сообщили в департаменте. Помимо офисов, в здании предусмотрены помещения под объекты торговли и общественного питания, фитнес-клуб. Есть и подземная парковка.
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