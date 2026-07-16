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ЕС признал, что его рекордные расходы на оборону неэффективны - РИА Новости, 16.07.2026
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13:24 16.07.2026
ЕС признал, что его рекордные расходы на оборону неэффективны

EDA: ЕС признал, что его рекордные расходы на оборону неэффективны

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные расходы 27 стран ЕС достигли в 2025 году 418 миллиардов евро, увеличившись на 20% за год.
  • На сторону ЕС влияют раздробленность закупок, дублирование программ и несовместимость вооружений.
  • В 2025 году на закупку вооружений страны ЕС потратили 115 миллиардов евро, а на оборонные исследования и разработки — 17 миллиардов евро.
БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Резкое увеличение военных расходов стран Евросоюза не позволило им в полной мере превратить финансы в преимущество в военных возможностях из-за раздробленности закупок, дублирования программ и несовместимости вооружений, следует из доклада Европейского оборонного агентства (EDA).
По оценке агентства, совокупные военные расходы 27 стран ЕС достигли в 2025 году 418 миллиардов евро, увеличившись на 20% за год. EDA прогнозирует, что военные расходы Евросоюза вырастут до 454 миллиардов евро в 2026 году и при сохранении нынешних тенденций могут достичь 547 миллиардов к 2029 году.
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"На стороне ЕС раздробленность, дублирование усилий и разнообразие используемых платформ остаются ключевыми структурными факторами, влияющими на эффективность оборонных расходов", - говорится в документе.
EDA также отмечает, что страны ЕС направляют значительную часть дополнительных средств на срочное приобретение уже существующей техники для устранения текущих дефицитов, тогда как долгосрочные исследования и совместная разработка новых систем финансируются заметно слабее.
В 2025 году на закупку вооружений страны ЕС, по данным EDA, потратили 115 миллиардов евро, а на оборонные исследования и разработки - 17 миллиардов.
Совместные закупки составили лишь 24% общих расходов на военную технику, национальные программы продолжили доминировать.
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