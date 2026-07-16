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В ДР Конго от лихорадки Эбола умерли 796 человек - РИА Новости, 16.07.2026
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16:53 16.07.2026
В ДР Конго от лихорадки Эбола умерли 796 человек

ВОЗ: число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 796 человек

© REUTERS / Gradel Muyisa MumbereМедицинский работник в Буниа, в ДРК
Медицинский работник в Буниа, в ДРК - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Медицинский работник в Буниа, в ДРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796.
  • Всего зафиксировано 2073 случая заболевания.
ЖЕНЕВА, 16 июл – РИА Новости. Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министерство связи и СМИ страны передавало, что число смертей от лихорадки превысило 750.
"На данный момент сообщается о 2073 случаях, включая 796 смертей", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Как отмечает ВОЗ, вирус распространяется гораздо быстрее, чем во время предыдущих вспышек. Например, в 2018-2019 годах число заболевших достигло 2 тысяч лишь через десять месяцев после начала вспышки.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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