В ДР Конго от лихорадки Эбола умерли 796 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796.
- Всего зафиксировано 2073 случая заболевания.
ЖЕНЕВА, 16 июл – РИА Новости. Число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министерство связи и СМИ страны передавало, что число смертей от лихорадки превысило 750.
"На данный момент сообщается о 2073 случаях, включая 796 смертей", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Как отмечает ВОЗ, вирус распространяется гораздо быстрее, чем во время предыдущих вспышек. Например, в 2018-2019 годах число заболевших достигло 2 тысяч лишь через десять месяцев после начала вспышки.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.