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Власти Дубая примут меры против СМИ, сообщивших о якобы взрывах в городе - РИА Новости, 16.07.2026
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22:12 16.07.2026
Власти Дубая примут меры против СМИ, сообщивших о якобы взрывах в городе

Дубай примет меры против СМИ, сообщивших о якобы взрывах в городе

© REUTERS / Amr AlfikyПанорама Дубая, ОАЭ
Панорама Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Панорама Дубая, ОАЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Дубая опровергли информацию о взрывах в центре города.
  • Правительство Дубая примет меры против СМИ, распространивших непроверенную информацию о якобы произошедших взрывах.
ДУБАЙ, 16 июл - РИА Новости. Власти Дубая примут меры против СМИ, опубликовавших новости о якобы произошедших взрывах в городе, сообщила пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети Х.
Ранее власти эмирата Дубая опровергли информацию Рейтер о взрывах в центре города.
"Правительство Дубая подтверждает, что примет меры против СМИ, которые распространили не соответствующие действительности новости и непроверенную информацию о Дубае", - говорится в сообщении пресс-службы.
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