Власти Дубая примут меры против СМИ, сообщивших о якобы взрывах в городе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Дубая опровергли информацию о взрывах в центре города.
- Правительство Дубая примет меры против СМИ, распространивших непроверенную информацию о якобы произошедших взрывах.
ДУБАЙ, 16 июл - РИА Новости. Власти Дубая примут меры против СМИ, опубликовавших новости о якобы произошедших взрывах в городе, сообщила пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office в соцсети Х.
Ранее власти эмирата Дубая опровергли информацию Рейтер о взрывах в центре города.
"Правительство Дубая подтверждает, что примет меры против СМИ, которые распространили не соответствующие действительности новости и непроверенную информацию о Дубае", - говорится в сообщении пресс-службы.