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Туроператоры в Дубае не подтвердили информацию о взрывах в городе - РИА Новости, 16.07.2026
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21:34 16.07.2026
Туроператоры в Дубае не подтвердили информацию о взрывах в городе

Абдюханов: туроператоры не подтвердили сообщения о взрывах в центре Дубая

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов сообщил, что туроператоры в Дубае не подтверждают информацию о взрывах в центре города.
  • От российских туристов, находящихся в ОАЭ, не поступало обращений, связанных с предполагаемыми взрывами или угрозой их безопасности.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Туроператоры в Дубае не подтверждают информацию о вызовах в центре города, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что взрывы слышны в центре Дубая.
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"Информация не подтверждается. Местные компании сообщают, что сейчас все спокойно", - сказал Абдюханов, отвечая на вопрос, что известно о взрывах в Дубае.
По его словам, также отсутствует информации в местных чатах. "Три туроператора тоже не подтвердили, это крупнейшие игроки", - добавил руководитель пресс-службы.
Помимо этого, по его словам, на текущий момент в туристические компании не поступало обращений от российских туристов, находящихся в ОАЭ, связанных с предполагаемыми взрывами или угрозой их безопасности.
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ДубайОАЭРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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