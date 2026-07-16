Туроператоры в Дубае не подтвердили информацию о взрывах в городе

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов сообщил, что туроператоры в Дубае не подтверждают информацию о взрывах в центре города.

От российских туристов, находящихся в ОАЭ, не поступало обращений, связанных с предполагаемыми взрывами или угрозой их безопасности.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Туроператоры в Дубае не подтверждают информацию о вызовах в центре города, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что взрывы слышны в центре Дубая

"Информация не подтверждается. Местные компании сообщают, что сейчас все спокойно", - сказал Абдюханов, отвечая на вопрос, что известно о взрывах в Дубае.

По его словам, также отсутствует информации в местных чатах. "Три туроператора тоже не подтвердили, это крупнейшие игроки", - добавил руководитель пресс-службы.