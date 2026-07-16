Власти Дубая опровергли информацию о взрывах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти эмирата Дубая опровергли информацию СМИ о взрывах в центре города.
- Пресс-офис правительства Дубая заявил, что сообщение агентства Рейтер о взрывах не соответствует действительности.
ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Власти эмирата Дубая опровергли информацию СМИ о взрывах в центре города, говорится в сообщении пресс-офиса правительства Дубая в социальной сети Х.
"Пресс-служба правительства Дубая опровергает достоверность сообщения агентства Рейтер о взрывах в центре Дубая и заявляет, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности", - отметил пресс-офис.