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Власти Дубая опровергли информацию о взрывах - РИА Новости, 16.07.2026
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20:00 16.07.2026 (обновлено: 20:12 16.07.2026)
Власти Дубая опровергли информацию о взрывах

Власти Дубая опровергли информацию о взрывах в центре города

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы на прогулочных яхтах в Дубае
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти эмирата Дубая опровергли информацию СМИ о взрывах в центре города.
  • Пресс-офис правительства Дубая заявил, что сообщение агентства Рейтер о взрывах не соответствует действительности.
ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Власти эмирата Дубая опровергли информацию СМИ о взрывах в центре города, говорится в сообщении пресс-офиса правительства Дубая в социальной сети Х.
"Пресс-служба правительства Дубая опровергает достоверность сообщения агентства Рейтер о взрывах в центре Дубая и заявляет, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности", - отметил пресс-офис.
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