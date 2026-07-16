Умер второй пасажир иномарки, попавшей в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Можайском муниципальном округе произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Volkswagen.
- В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки, второй пассажир был госпитализирован, но позднее умер в медицинском учреждении.
- Прокуратура возбудила уголовное дело.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще один пассажир легковушки скончался в результате ДТП в Можайском муниципальном округе, сообщила прокуратура Московской области.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что рано утром на 98-м километре автодороги М-1 "Беларусь" грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, погибли водитель и пассажир иномарки, второй пассажир был госпитализирован.
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"В медицинском учреждении от полученных травм скончался еще один пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении прокуратуры в канале на платформе "Макс".
Возбуждено уголовное дело, подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в прокуратуре.
По данным ведомства, водитель грузовика столкнулся с тросовым ограждением, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. После столкновения с легковушкой грузовик вылетел в кювет, следует из фото, опубликованных ведомством.
В подмосковном главке МВД РФ уточнили, что уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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