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Умер второй пасажир иномарки, попавшей в ДТП с грузовиком в Подмосковье - РИА Новости, 16.07.2026
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15:15 16.07.2026 (обновлено: 17:12 16.07.2026)
Умер второй пасажир иномарки, попавшей в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Число погибших в ДТП с большегрузом в Подмосковье увеличилось до трех

© Фото : Подмосковная полиция/MAXПоследствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Московской области
Последствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Подмосковная полиция/MAX
Последствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Можайском муниципальном округе произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Volkswagen.
  • В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки, второй пассажир был госпитализирован, но позднее умер в медицинском учреждении.
  • Прокуратура возбудила уголовное дело.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще один пассажир легковушки скончался в результате ДТП в Можайском муниципальном округе, сообщила прокуратура Московской области.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что рано утром на 98-м километре автодороги М-1 "Беларусь" грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, погибли водитель и пассажир иномарки, второй пассажир был госпитализирован.
«

"В медицинском учреждении от полученных травм скончался еще один пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении прокуратуры в канале на платформе "Макс".

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в прокуратуре.
По данным ведомства, водитель грузовика столкнулся с тросовым ограждением, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. После столкновения с легковушкой грузовик вылетел в кювет, следует из фото, опубликованных ведомством.
В подмосковном главке МВД РФ уточнили, что уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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