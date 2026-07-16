Последствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Московской области

Последствия ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля в Московской области

Умер второй пасажир иномарки, попавшей в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ В Можайском муниципальном округе произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Volkswagen.

В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки, второй пассажир был госпитализирован, но позднее умер в медицинском учреждении.

Прокуратура возбудила уголовное дело.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Еще один пассажир легковушки скончался в результате ДТП в Можайском муниципальном округе, сообщила прокуратура Московской области.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что рано утром на 98-м километре автодороги М-1 "Беларусь" грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, погибли водитель и пассажир иномарки, второй пассажир был госпитализирован.

« "В медицинском учреждении от полученных травм скончался еще один пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении прокуратуры в канале на платформе "Макс".

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в прокуратуре.

По данным ведомства, водитель грузовика столкнулся с тросовым ограждением, выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. После столкновения с легковушкой грузовик вылетел в кювет, следует из фото, опубликованных ведомством.