После ДТП в Иркутской области госпитализировали четырех человек

ИРКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Водитель на легковом автомобиле на трассе Р-255 "Сибирь" в Приангарье выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщает ГУМВД по Иркутской области.