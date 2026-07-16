После ДТП в Иркутской области госпитализировали четырех человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза.
- В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе два ребенка.
ИРКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Водитель на легковом автомобиле на трассе Р-255 "Сибирь" в Приангарье выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Дорожный инцидент произошел на федеральной автодороге P-255 "Сибирь" в Куйтунском районе. Предварительно установлено, что 45-летний житель Усть-Илимска на автомобиле Mazda, двигаясь в направлении Иркутска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Scania.
"В результате ДТП водитель кроссовера, 47-летняя женщина-пассажир и двое мальчиков 11-ти и восьми лет были доставлены в медицинское учреждение с различными повреждениями. Со слов водителя иномарки, опасный маневр произошел из-за его засыпания и потери внимания", - говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции и прокуратуры проводится проверка.
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