"Ростех" разработал комплекс защиты от дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Госкорпорация «Ростех» разработала комплекс «Паутина» для защиты нефтехранилищ и электроподстанций от прямого попадания дронов массой до 200 килограммов.

Система «Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, которые в базовом варианте могут остановить дрон массой до 200 килограммов, летящий на скорости 250 километров в час.

Комплекс «Паутина» уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" создала комплекс "Паутина", предназначенный для защиты нефтехранилищ и электроподстанций от прямых ударов беспилотников массой до 200 килограммов, сообщили в пресс-службе компании.

"Компания "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") впервые представила комплексную защиту инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

Как пояснили в "Ростехе", "Паутина" представляет собой модульные металлоконструкции, которые в базовом варианте могут выдержать прямой прилет БПЛА массой до 200 килограммов. Подобная конструкция позволит надежно защитить такие нефтехранилища, электроподстанции и другие объекты, отметили в госкорпорации.

В "Ростехе" уточнили, что "Паутина" позволяет защищать промышленные объекты высотой более 25 метров и любой площади. Сейчас система испытывается на ряде объектов ТЭК. Она сделана из несущих колонн, силовой сети и опор.

"Собирается только на болтовых соединениях и не требует сварки, что позволяет производить монтаж в стесненных условиях и при повышенной пожароопасности. Это снижает расходы, повышает скорость и безопасность монтажа", — рассказали в госкорпорации.

Заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров, чьи слова привела пресс-служба, отметил, что в базовом варианте "Паутина" может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час. При этом защиту "Паутины" можно серьезно нарастить без новых исследований.