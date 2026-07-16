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"Ростех" разработал комплекс защиты от дронов - РИА Новости, 16.07.2026
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00:12 16.07.2026 (обновлено: 01:19 16.07.2026)
"Ростех" разработал комплекс защиты от дронов

"Ростех" разработал комплекс для защиты нефтехранилищ от дронов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госкорпорация «Ростех» разработала комплекс «Паутина» для защиты нефтехранилищ и электроподстанций от прямого попадания дронов массой до 200 килограммов.
  • Система «Паутина» представляет собой модульные металлоконструкции, которые в базовом варианте могут остановить дрон массой до 200 килограммов, летящий на скорости 250 километров в час.
  • Комплекс «Паутина» уже проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов топливно-энергетического комплекса.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" создала комплекс "Паутина", предназначенный для защиты нефтехранилищ и электроподстанций от прямых ударов беспилотников массой до 200 килограммов, сообщили в пресс-службе компании.
"Компания "РТ-Проектные технологии" (входит в "Ростех") впервые представила комплексную защиту инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
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Как пояснили в "Ростехе", "Паутина" представляет собой модульные металлоконструкции, которые в базовом варианте могут выдержать прямой прилет БПЛА массой до 200 килограммов. Подобная конструкция позволит надежно защитить такие нефтехранилища, электроподстанции и другие объекты, отметили в госкорпорации.
В "Ростехе" уточнили, что "Паутина" позволяет защищать промышленные объекты высотой более 25 метров и любой площади. Сейчас система испытывается на ряде объектов ТЭК. Она сделана из несущих колонн, силовой сети и опор.
"Собирается только на болтовых соединениях и не требует сварки, что позволяет производить монтаж в стесненных условиях и при повышенной пожароопасности. Это снижает расходы, повышает скорость и безопасность монтажа", — рассказали в госкорпорации.
Заместитель гендиректора "Ростеха" Александр Назаров, чьи слова привела пресс-служба, отметил, что в базовом варианте "Паутина" может остановить 200-килограммовый беспилотник, летящий на скорости 250 километров в час. При этом защиту "Паутины" можно серьезно нарастить без новых исследований.
Как отметил Назаров, наряду с другими решениями "Ростеха", включая системы электронного подавления и средства кинетического поражения, комплекс гарантирует защиту важной гражданской инфраструктуры.
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