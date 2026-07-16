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В Энгельсе атака БПЛА привела к повреждению гражданской инфраструктуры - РИА Новости, 16.07.2026
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05:01 16.07.2026 (обновлено: 05:04 16.07.2026)
В Энгельсе атака БПЛА привела к повреждению гражданской инфраструктуры

В Энгельсе атака дронов привела к повреждению гражданской инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энгельсе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры из-за атаки БПЛА.
  • Пострадавших предварительно нет, на месте работают оперативные службы.
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в Энгельсе из-за атаки БПЛА, пострадавших предварительно нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнгельсРоман БусаргинПроисшествия
 
 
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