В Энгельсе атака БПЛА привела к повреждению гражданской инфраструктуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энгельсе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры из-за атаки БПЛА.
- Пострадавших предварительно нет, на месте работают оперативные службы.
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано в Энгельсе из-за атаки БПЛА, пострадавших предварительно нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Он добавил, что угроза атаки сохраняется, локально работают системы оповещения.
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