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Синоптик рассказала, когда в Челябинской области прекратятся ливни - РИА Новости, 16.07.2026
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15:25 16.07.2026
Синоптик рассказала, когда в Челябинской области прекратятся ливни

Синоптик Выходцева: дожди в Челябинской области прекратятся после 21 июля

© Госавтоинспекция Челябинской области/TelegramРазлив реки на автодороге в Челябинской области
Разлив реки на автодороге в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Госавтоинспекция Челябинской области/Telegram
Разлив реки на автодороге в Челябинской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинской области с начала июля выпало больше месячной нормы осадков.
  • После 21 июля в регионе ожидается более солнечная погода без интенсивных осадков.
  • Из-за обильных осадков в Верхнеуфалейском городском округе подтоплено 14 приусадебных участков, эвакуированы 42 человека.
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл - РИА Новости. Сильные дожди, начавшиеся в Челябинской области еще в июне, сменятся более солнечной погодой без интенсивных осадков после 21 июля, рассказала РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.
По ее словам, длительное время в регионе продолжается влияние обширной области низкого атмосферного давления, что привело к образованию мощных кучеводождевых облаков, в связи с этим возникли сильные дожди, ливни, шквалистый ветер и выпал град.
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"В выходные дни (18-19 июля - ред.) такая дождливая обстановка сохранится у нас. Она сохранится до 20-21 числа, и только после 21 числа осадки такой интенсивности прекратятся. Будет более солнечная погода. Но все равно локальные дожди не исключены на периферии антикциклона", - сказала Выходцева.
Она отметила, что количество выпавших в регионе осадков с начала июля превысило месячную норму.
По данным пресс-центра регионального ГУМЧС, в Челябинской области из-за обильных осадков осложнилась гидрологическая обстановка, основная работа по ликвидации последствий непогоды идет в Верхнеуфалейском городском округе. По данным властей, за последние 12 часов в округе зафиксировано выпадение 51 миллиметра осадков, из-за резкого подъема воды в реках Уфалейка и Генералка подтопило 14 приусадебных участков, эвакуированы 42 человека.
В Челябинске в связи с обильными осадками увеличен сброс воды на Шершневском водохранилище, частично подтоплена набережная в центре города.
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