Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Временные ограничения на использование воздушного пространства введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.