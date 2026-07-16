Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Джеффри Сакс заявил, что США превратили доллар в оружие.

Он призвал реформировать международную финансовую архитектуру и перейти к многовалютной системе.

Профессор высказался за региональное сотрудничество и создание групп, в которых соседи сотрудничают друг с другом.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. США превратили доллар в свое оружие, международная финансовая архитектура нуждается в реформе, чтобы перейти к многовалютной системе, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Нужно реформировать глобальную финансовую архитектуру", - заявил Сакс в ходе Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию (ПФУР) в Нью-Йорке

По его словам, для того, "чтобы перейти к многовалютной системе, потому что, к сожалению, Соединенные Штаты превратили доллар в оружие, нужно расширять масштаб и охват новых и динамичных международных банков развития".

Американский экономист также высказался за региональное сотрудничество.

"Ваше благосостояние зависит от того, как вы ладите со своими соседями. Вот почему расширение НАТО, которое США обещали не делать, оказалось таким разрушительным. Потому что оно разделяет соседей, создает напряженность и войну", - заметил Сакс.