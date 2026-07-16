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Экономист из США рассказал, чем можно положить конец гегемонии доллара - РИА Новости, 16.07.2026
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14:48 16.07.2026
Экономист из США рассказал, чем можно положить конец гегемонии доллара

Сакс: гегемонии доллара США положит конец только многовалютная система

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска пункта обмена валюты со знаком доллара
Вывеска пункта обмена валюты со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска пункта обмена валюты со знаком доллара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Джеффри Сакс заявил, что США превратили доллар в оружие.
  • Он призвал реформировать международную финансовую архитектуру и перейти к многовалютной системе.
  • Профессор высказался за региональное сотрудничество и создание групп, в которых соседи сотрудничают друг с другом.
НЬЮ-ЙОРК, 16 июл - РИА Новости. США превратили доллар в свое оружие, международная финансовая архитектура нуждается в реформе, чтобы перейти к многовалютной системе, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Нужно реформировать глобальную финансовую архитектуру", - заявил Сакс в ходе Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию (ПФУР) в Нью-Йорке.
По его словам, для того, "чтобы перейти к многовалютной системе, потому что, к сожалению, Соединенные Штаты превратили доллар в оружие, нужно расширять масштаб и охват новых и динамичных международных банков развития".
Американский экономист также высказался за региональное сотрудничество.
"Ваше благосостояние зависит от того, как вы ладите со своими соседями. Вот почему расширение НАТО, которое США обещали не делать, оказалось таким разрушительным. Потому что оно разделяет соседей, создает напряженность и войну", - заметил Сакс.
"Нам нужны региональные группы, в которых соседи сотрудничают друг с другом - будь то в ЕАЭС, в АСЕАН, в Шанхайской организации сотрудничества, в Африканском союзе, и так далее", - заключил он.
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