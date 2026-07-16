В ДНР два человека погибли, еще 11 пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке ВСУ на промпредприятие в Горловке погиб мужчина, еще один — при ударе по грузовику на трассе Донецк — Горловка в Ясиноватском округе.

Ранения получили двое мужчин и три сотрудника скорой помощи на предприятии в Горловке, три женщины в Центрально-Городском и Калининском районах города, мужчина в Мариуполе и женщина в Енакиево, ребенок 2026 года рождения в Волновахском округе.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Два человека погибли, более десяти получили ранения при налетах украинских дронов в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Два человека погибли, еще одиннадцать мирных жителей республики, в том числе грудной ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", — написал он на платформе " Макс ".

Один мужчина погиб при атаке на промышленное предприятие в Горловке, другой — в результате удара по грузовику на трассе Донецк — Горловка в Ясиноватском округе.

Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Волновахском округе дрон атаковал легковую машину, там ранения средней степени тяжести получил младенец 2026 года рождения. На предприятии в Горловке пострадали также двое мужчин и трое сотрудников скорой помощи.

Две женщины были ранены во время налета на Центральный рынок в Горловке, еще одна — в Калининском районе города. В Енакиево также пострадала женщина, а в Мариуполе — мужчина.

Всем раненым оказывают медицинскую помощь. Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления.