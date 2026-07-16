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В ДНР два человека погибли, еще 11 пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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21:55 16.07.2026 (обновлено: 23:26 16.07.2026)
В ДНР два человека погибли, еще 11 пострадали при атаках ВСУ

В ДНР в четверг два человека погибли, еще 11 пострадали при атаках ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на промпредприятие в Горловке погиб мужчина, еще один — при ударе по грузовику на трассе Донецк — Горловка в Ясиноватском округе.
  • Ранения получили двое мужчин и три сотрудника скорой помощи на предприятии в Горловке, три женщины в Центрально-Городском и Калининском районах города, мужчина в Мариуполе и женщина в Енакиево, ребенок 2026 года рождения в Волновахском округе.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Два человека погибли, более десяти получили ранения при налетах украинских дронов в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Два человека погибли, еще одиннадцать мирных жителей республики, в том числе грудной ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", — написал он на платформе "Макс".
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Вчера, 09:41
Один мужчина погиб при атаке на промышленное предприятие в Горловке, другой — в результате удара по грузовику на трассе Донецк — Горловка в Ясиноватском округе.
Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших.
В Волновахском округе дрон атаковал легковую машину, там ранения средней степени тяжести получил младенец 2026 года рождения. На предприятии в Горловке пострадали также двое мужчин и трое сотрудников скорой помощи.
Две женщины были ранены во время налета на Центральный рынок в Горловке, еще одна — в Калининском районе города. В Енакиево также пострадала женщина, а в Мариуполе — мужчина.
Всем раненым оказывают медицинскую помощь. Пушилин пожелал им скорейшего выздоровления.
В ответ на атаки ВСУ на мирное население российские войска последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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