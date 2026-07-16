Медики, пострадавшие в ДНР, находятся в удовлетворительном состоянии

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Состояние трех медиков, получивших ранения в результате атаки дрона ВСУ в Горловке, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.