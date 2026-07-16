Медики, пострадавшие в ДНР, находятся в удовлетворительном состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке три медика получили ранения в результате атаки дрона ВСУ.
- Состояние раненых медиков оценивается как удовлетворительное.
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Состояние трех медиков, получивших ранения в результате атаки дрона ВСУ в Горловке, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР.
Утром в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе города ранены три сотрудника скорой медицинской помощи.
"Состояние удовлетворительное", - заявили РИА Новости в региональном минздраве, отвечая на вопрос о состоянии раненных медиков.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.