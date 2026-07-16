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Медики, пострадавшие в ДНР, находятся в удовлетворительном состоянии - РИА Новости, 16.07.2026
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11:29 16.07.2026
Медики, пострадавшие в ДНР, находятся в удовлетворительном состоянии

Медики, пострадавшие в Горловке, находятся в удовлетворительном состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке три медика получили ранения в результате атаки дрона ВСУ.
  • Состояние раненых медиков оценивается как удовлетворительное.
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Состояние трех медиков, получивших ранения в результате атаки дрона ВСУ в Горловке, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР.
Утром в четверг мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе города ранены три сотрудника скорой медицинской помощи.
"Состояние удовлетворительное", - заявили РИА Новости в региональном минздраве, отвечая на вопрос о состоянии раненных медиков.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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