В ДНР за сутки четыре человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки в ДНР зарегистрировано 24 факта вооруженных атак со стороны украинских военных.
- Четыре мирных жителя пострадали, также повреждены один объект гражданской инфраструктуры, пять жилых домостроений и транспортные средства.
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"С 00.00 15.07.2026 по 00.00 16.07.2026 года 24 факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц", - говорится в сообщении Telegram-канала управления.
В ведомстве добавили, что также за сутки были повреждены один объект гражданской инфраструктуры, пять жилых домостроений, автобус, грузовые и легковые автомобили.
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