В ДНР за сутки четыре человека пострадали при атаках ВСУ

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В ведомстве добавили, что также за сутки были повреждены один объект гражданской инфраструктуры, пять жилых домостроений, автобус, грузовые и легковые автомобили.