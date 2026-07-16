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Дмитриев рассказал, что лежит в основе украинского конфликта - РИА Новости, 16.07.2026
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22:28 16.07.2026
Дмитриев рассказал, что лежит в основе украинского конфликта

Дмитриев: коррупция Байдена лежит в основе конфликта на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев считает, что коррупция бывшего президента США Джо Байдена является основой украинского конфликта.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Коррупция бывшего президента США Джо Байдена является основой украинского конфликта, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна ранее в четверг сообщила, что проведет слушания в палате представителей США об отмывании денег Украиной и поддержке Киевом Байдена на американских выборах в 2024 году.
"Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта", - написал Дмитриев в соцсети Х.
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