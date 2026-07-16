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Дмитриев предрек ЕС обострение энергокризиса - РИА Новости, 16.07.2026
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00:34 16.07.2026
Дмитриев предрек ЕС обострение энергокризиса

Дмитриев: энергокризис скоро ударит по ЕС из-за закрытия Ормузского пролива

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис скоро в полную силу ударит по ЕС и Великобритании на фоне закрытия Ормузского пролива.
  • Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
  • Президент США Дональд Трамп объявил о введении «полной морской блокады» Ирана.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Энергетический кризис скоро в полную силу ударит по ЕС и Великобритании на фоне закрытия Ормузского пролива, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Прогнозируемый энергетический кризис скоро ударит по ЕС и Великобритании в полную силу. Они пострадают особенно серьезно, потому что приняли неверные решения об отказе от российских энергоресурсов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
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Своей публикацией Дмитриев ответил на статью газеты Financial Times, в которой говорилось об опасениях трейдеров в отношении нефтяных рынков на фоне нового обострения ситуации вокруг Ирана.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Иран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о введении "полной морской блокады" Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами.
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