Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис скоро в полную силу ударит по ЕС и Великобритании на фоне закрытия Ормузского пролива.

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Энергетический кризис скоро в полную силу ударит по ЕС и Великобритании на фоне закрытия Ормузского пролива, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Прогнозируемый энергетический кризис скоро ударит по ЕС Великобритании в полную силу. Они пострадают особенно серьезно, потому что приняли неверные решения об отказе от российских энергоресурсов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X

Своей публикацией Дмитриев ответил на статью газеты Financial Times, в которой говорилось об опасениях трейдеров в отношении нефтяных рынков на фоне нового обострения ситуации вокруг Ирана.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.