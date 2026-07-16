Омбудсмен рассказала о гибели мамы девочки, спасенной из Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десятилетняя девочка София, оставшаяся без попечения родителей, была эвакуирована из Константиновки бойцами ВС РФ.
- Мама Софии погибла в начале марта в селе Степановка, местонахождение возможных родственников устанавливается, рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Мама десятилетней девочки Софии, спасенной из Константиновки бойцами ВС РФ, погибла в начале марта в селе Степановка вблизи Константиновки, местонахождение возможных родственников устанавливается, рассказала РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон. Львова-Белова взяла на контроль оказание помощи спасенной девочке.
«
"Девочка была эвакуирована 27 мая бойцами 77-го отдельного мотострелкового полка. Она была вывезена в один из пунктов временного размещения в город Шахтерск. Мать девочки погибла в начале марта в селе Степановка, местонахождение родственников в данный момент устанавливается", - сказала Морозова.
Омбудсмен добавила, что десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей, эвакуировали из Константиновки российские военнослужащие и на протяжении длительного времени оказывали всю возможную помощь, обеспечивали ребенку питание и безопасность.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.