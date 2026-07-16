Омбудсмен рассказала о гибели мамы девочки, спасенной из Константиновки

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"Девочка была эвакуирована 27 мая бойцами 77-го отдельного мотострелкового полка. Она была вывезена в один из пунктов временного размещения в город Шахтерск. Мать девочки погибла в начале марта в селе Степановка, местонахождение родственников в данный момент устанавливается", - сказала Морозова.