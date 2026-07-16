Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала о гибели мамы девочки, спасенной из Константиновки - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 16.07.2026
Омбудсмен рассказала о гибели мамы девочки, спасенной из Константиновки

Омбудсмен ДНР Морозова: мать спасенной из Константиновки девочки погибла в марте

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десятилетняя девочка София, оставшаяся без попечения родителей, была эвакуирована из Константиновки бойцами ВС РФ.
  • Мама Софии погибла в начале марта в селе Степановка, местонахождение возможных родственников устанавливается, рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
ДОНЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Мама десятилетней девочки Софии, спасенной из Константиновки бойцами ВС РФ, погибла в начале марта в селе Степановка вблизи Константиновки, местонахождение возможных родственников устанавливается, рассказала РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон. Львова-Белова взяла на контроль оказание помощи спасенной девочке.
«
"Девочка была эвакуирована 27 мая бойцами 77-го отдельного мотострелкового полка. Она была вывезена в один из пунктов временного размещения в город Шахтерск. Мать девочки погибла в начале марта в селе Степановка, местонахождение родственников в данный момент устанавливается", - сказала Морозова.
Омбудсмен добавила, что десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей, эвакуировали из Константиновки российские военнослужащие и на протяжении длительного времени оказывали всю возможную помощь, обеспечивали ребенку питание и безопасность.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
"София, ты идешь с нами!" Как русские воины спасают детей
13 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала