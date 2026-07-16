В центре Москвы восстановили движение на ряде участков

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы в четверг днем после временных перекрытий, сообщает столичный департамент транспорта.

Ранее движение было временно закрыто на Новоарбатском мосту по направлению в центр и на Боровицкой площади.