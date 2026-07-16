В центре Москвы восстановили движение на ряде участков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение восстановлено на Новоарбатском мосту по направлению в центр.
- Движение восстановлено на Боровицкой площади.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы в четверг днем после временных перекрытий, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее движение было временно закрыто на Новоарбатском мосту по направлению в центр и на Боровицкой площади.
"Движение открыто на Новоарбатском мосту. Движение открыто на Боровицкой площади", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.