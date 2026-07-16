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В центре Москвы восстановили движение на ряде участков - РИА Новости, 16.07.2026
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17:35 16.07.2026
В центре Москвы восстановили движение на ряде участков

Дептранс: в центре Москвы восстановили движение после перекрытий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение восстановлено на Новоарбатском мосту по направлению в центр.
  • Движение восстановлено на Боровицкой площади.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Движение восстановлено на ряде участков в центре Москвы в четверг днем после временных перекрытий, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее движение было временно закрыто на Новоарбатском мосту по направлению в центр и на Боровицкой площади.
"Движение открыто на Новоарбатском мосту. Движение открыто на Боровицкой площади", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
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