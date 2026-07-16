Число жертв ДТП с грузовиком в Саратовской области выросло до трех

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Niva и грузовика Freightliner в городе Красный Кут Саратовской области погибли три человека.
- Авария произошла в 8:45 мск вблизи дома № 26 по Краснокутскому тупику.
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Число жертв в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в городе Красный Кут Саратовской области выросло до трех, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Утром в четверг в госавтоинспекции по Саратовской области сообщили, что авария случилась в 8.45 мск вблизи дома № 26 по Краснокутскому тупику. Водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, врезался в стоявший на обочине грузовик Freightliner. Водитель и одна из пассажирок погибли на месте, еще двух женщин из легковушки госпитализировали.
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"Двое (скончались – ред.) до приезда "скорой". Одна пассажирка скончалась спустя полтора часа. Одна пациентка в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь в стационаре районной больницы", - рассказали агентству в пресс-служба областного минздрава.