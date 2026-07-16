Сотни объектов культуры модернизировали в Челябинской области за 7 лет

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл - РИА Новости. Более 40 библиотек переоснащены по модельному стандарту, 10 театров отремонтированы, современное оборудование получили 11 музеев за последние 7 лет в Челябинской области, в настоящее время Челябинск ведет подготовку к статусу "Культурная столица 2027 года", сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор региона Алексей Текслер провели рабочую встречу.

"В ходе встречи было отмечено, что Челябинская область демонстрирует устойчивые результаты в реализации национальных проектов "Культура" и "Семья". За последние семь лет в регионе проведена масштабная работа по модернизации учреждений культуры, укреплению материально-технической базы и поддержке творческого образования", - говорится в сообщении.

Так, в библиотечной сфере по модельному стандарту переоснащены 47 библиотек, в 2026 году такой статус получат еще 7 учреждений, построено и капитально отремонтировано 40 культурно-досуговых учреждений, построен Центр культурного развития в Карабаше, дополнительно за счет средств областного бюджета отремонтировано 43 учреждения, оснащено 97 учреждений, отмечает пресс-служба.

Кроме того, в регионе отремонтировано 10 театров, в 2026 году за счет региональных средств начат ремонт Камерного театра, оснащены 6 региональных и муниципальных театров, также в музейной сфере современное оборудование получили 11 региональных и муниципальных музеев, поясняет правительство.

Особое внимание в регионе уделяется развитию системы художественного образования: проведен капитальный ремонт 18 детских школ искусств, дополнительно за счет областных средств отремонтировано еще шесть учреждений и построено две новые школы, добавляет пресс-служба.

Отдельно участники встречи отметили эффективность региональных инициатив: с 2023 года в Челябинской области реализуется программа строительства быстровозводимых домов культуры в населенных пунктах с численностью населения от 2 тысяч человек. В рамках программы уже возведено 14 объектов, которые стали современными центрами притяжения для молодежи и семейного досуга, сообщают власти.

Глава региона Алексей Текслер отметил, что для области очень важно, что вопросы развития культуры на Южном Урале находят понимание и поддержку на федеральном уровне.

"Благодаря совместной работе, объединению усилий региона и министерства культуры России нам удается последовательно модернизировать учреждения культуры, создавать новые возможности для творческого развития детей и молодежи, сохранять объекты культурного наследия и формировать современное культурное пространство. Уверен, что и в дальнейшем при федеральной поддержке мы сможем реализовать еще больше значимых проектов, направленных на развитие культуры и искусства в Челябинской области", — цитирует пресс-служба слова Текслера.

"Для сохранения культурного богатства региона необходима дальнейшая совместная работа. Культурная среда в Челябинской области последовательно развивается и важно не останавливаться на достигнутом", – цитирует пресс-служба слова Любимовой.

Также особое внимание было уделено подготовке к реализации программы "Челябинск – культурная столица 2027 года". Текслер отметил, что в 2027 году в Челябинской области запланировано проведение целого ряда крупных межрегиональных и всероссийских мероприятий, в том числе Уральской индустриальной биеннале современного искусства, национального фестиваля "Музыкальное сердце театра", мультимедийного выставочного проекта "Великолепный Эрмитаж" и других значимых событий. Также планируется проведение Фестиваля культурных столиц России, который объединит лучшие культурные инициативы городов-победителей конкурса прошлых лет – Нижнего Новгорода, Грозного, Омска, а также Москвы и Санкт-Петербурга, поясняет правительство.

Параллельно с встречей в ДК "Магнезит" в Сатке открылась выставка одного шедевра из собрания Государственного Русского музея - до 18 декабря жители и гости Сатки могут увидеть легендарное полотно Виктора Васнецова "Баян".

По словам министра культуры региона Алексея Бетехтина, Сатка стала первым городом в РФ, где представлены полотна Русского музея.